"Putin nie może ustalać cen energii w Europie". Będzie spotkanie na unijnym szczycie

Kanclerz Austrii Karl Nehammer opowiedział się za jak najszybszym rozwiązaniem na szczeblu unijnym problemu gwałtownie rosnących cen energii elektrycznej. Czechy przewodzące w tym półroczu Unii Europejskiej podjęły decyzję o pilnym zwołaniu na najbliższą środę ministrów 27 krajów odpowiedzialnych za energetykę.

Ceny energii elektrycznej w ostatnich tygodniach biją w Europie kolejne rekordy. W minionym tygodniu za 1 MWh energii w ramach kontraktów na dostawy natychmiastowe płacono w Niemczech, Austrii, Niderlandach, Belgii i we Włoszech niemal 600 euro. Zdecydowanie niższe ceny obowiązywały na rynku hurtowym w Szwecji i innych państwach nordyckich poniżej 300 euro. Najniższe koszty pozyskania energii do systemów krajowych odnotowani w Hiszpanii i Portugalii około 200 euro. W tym czasie cena energii w Polsce kształtowała się poziomie 350 euro.

Bardzo wysokie temperatury, utrzymujące się od kilku tygodni, spowodowały wzrost zapotrzebowania na energię przy równoczesnym ograniczeniu zdolności wytwórczych. W ocenie ekspertów, to z czym mamy obecnie do czynienia, jest tylko wstępem do ogromnych problemów, jakie nas będą czekać wraz z nadejściem sezonu jesienno-zimowego.

- Musimy definitywnie powstrzymać szaleństwo na rynkach energetycznych. A jest to możliwe tylko dzięki wprowadzeniu rozwiązań na poziomie europejskim. Rynek nie ureguluje cen i nie ustabilizuje się w oparciu o obecnie powszechnie funkcjonujące zasady. Nie możemy pozwolić prezydentowi Putinowi codziennie ustalać cen energii elektrycznej w Europie. Dlatego wzywam wszystkie 27 państw członkowskich do zjednoczenia się w celu natychmiastowego powstrzymania tej eksplozji cen - powiedział cytowany w komunikacie rządowym kanclerz Austrii Karl Nehammer.

W odpowiedzi na te sugestie austriackiego polityka przedstawiciele Czech, które w tym półroczu kierują Unią Europejską, zapowiedzieli zwołanie na najbliższą środę nadzwyczajnego spotkania ministrów odpowiedzialnych za politykę energetyczną. W Pradze mają być dyskutowane rozwiązania doraźne, ale także propozycje związane z potencjalnym kryzysem energetycznym, który może pojawić się już za kilka tygodni.