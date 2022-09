Qair Polska uruchomi farmę wiatrową o mocy 12,8 MW. Kolejne w przyszlym roku

Park Wiatrowy w Olszówce w województwie Wielkopolskim będzie rocznie produkował 43 GWh energii elektrycznej, co może zaspokoić zapotrzebowanie około 24 tysięcy gospodarstw domowych.

- Farma w Olszówce to druga inwestycja wiatrowa, którą oddajemy do użytku na przestrzeni ostatnich miesięcy. W najbliższych miesiącach planujemy zakończenie budowy czterech kolejnych inwestycji wiatrowych oraz dziesięciu fotowoltaicznych, które zwiększą nasz wolumen operacyjny do prawie 400 MW - powiedział prezes spółki Qair Polska Krzysztof Wojtysiak.

Kolejna farmy wiatrowe w 2023 r. Oto gdzie powstaną i jaka będą mieć moc

Do końca tego roku Qair Polska zamierza jeszcze uruchomić farmy wiatrowe w Wądrożu Wielkim i Wisznicach. Natomiast w 2023 roku w fazę operacyjną wejdą inwestycje o łącznej mocy 82 MW. Będą to farmy wiatrowe w Stawiszynie i Widuchowej o łącznej mocy 10 MW oraz ponad 80 hektarowa farma fotowoltaiczna w Kaliszu Pomorskim wraz z dziewięcioma mniejszymi farmami PV zlokalizowanymi na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.

Jednocześnie Qair Polska jest w trakcie negocjacji umów na realizację 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 MW. Ich realizacja ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku.

Qair Polska posiada obecnie siedem parków wiatrowych w: Rzepinie, Linowie, Udaninie, Wrześni, Parzęczewie, Rychwale i Olszówce. Mają one łącznie 93 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 205 MW. Ponadto ma także farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 53 MW.

Qair Polska jest częścią międzynarodowej grupy Qair aktywnej na polskim rynku od 2015 roku. Jej portfel aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych obejmuje 245 MW projektów w pełni operacyjnych, 157,7 MW w fazie realizacji oraz ponad 2,5 GW na wczesnym etapie rozwoju.

Zobacz naszą najnowszą "Rządową ławę". Adam Sierak rozmawia z Piotrem Uścińskim, wiceministrem rozwoju i technologii