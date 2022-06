R.Power celuje w 1 GWp projektów fotowoltaicznych we Włoszech

Polska fotowoltaiczna grupa R.Power planuje w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy znacząco powiększyć swój udział w rynku włoskim. W ciągu ostatniego miesiąca firma podpisała tam umowy z właścicielami terenu dla farm o mocy ponad 100 MWp, a celuje by w ciągu roku mieć na rynku włoskim ponad 1000 MWp w portfelu rozwijanych projektów - wynika z informacji podanych przez R.Power.

R. Power podała, że według statystyk opublikowanych przez włoskie stowarzyszenie fotowoltaiczne Italia Solare w 2021 roku we Włoszech łączna moc zainstalowanych nowych projektów PV osiągnęła poziom około 937 MWp.

To, jak stwierdza R.Power, o ponad 300 MWp więcej niż w 2020 roku (625,4 MWp). i wskazuje, że rozwój włoskiego rynku widać jeszcze wyraźniej patrząc na dane z czterech poprzednich lat (2016-2019), kiedy to łączna moc nowych instalacji wyniosła 1,8 GWp.

Budowa pierwszych elektrowni we Włoszech

- R.Power jest obecny na rynku włoskim od kilku lat, właśnie budujemy nasze pierwsze elektrownie które wygrały aukcje na początku 2022 roku i widzimy duży potencjał rynku właśnie dzięki systemowi aukcji PV, jak również dzięki rosnącemu obszarowi umów PPA - mówi Jakub Charaszkiewicz, odpowiedzialny za rozwój grupy R.Power we Włoszech, cytowany w komunikacie

- W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nasz portfel rozwijanych projektów ma osiągnąć poziom 1 GWp. Chcemy inwestować w zróżnicowane projekty - zarówno pod kątem geograficznym, jak i wielkości projektów, czy ich rodzaju. Będą to zarówno farmy na terenach przemysłowych, jak i projekty agrovoltaics - kontynuuje Jakub Charaszkiewicz.

R.Power podaje m.in., że włoski narodowy plan rozwoju energetyki (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima – PNIEC) zakłada zwiększenie mocy PV do 50 GWp do 2030 roku.

Włosi ułatwiają rozwój projektów PV

Spółka stwierdza, że dużym ułatwieniem w rozwoju projektów PV we Włoszech jest uchwalony pod koniec kwietnia 2022 dekret energetyczny, który włącza niektóre obszary rolne do uproszczonej procedury uzyskiwania pozwoleń oraz włącza wydawanie pozwoleń środowiskowych dla dużych projektów PV do kompetencji władz samorządowych.

- Wprowadzone zmiany bez wątpienia wpłyną na radykalny rozwój sektora PV we Włoszech i przyciągnięcie nowych inwestorów. Jednak osiągnięcie poziomu 50 GWp mocy w 2030 roku będzie dla rynku dużym wyzwaniem, wymagającym współpracy pomiędzy wszystkimi stronami - dodaje Jakub Charaszkiewicz.

R.Power podaje, że grupa R.Power ma portfel projektów PV w fazie developmentu przekraczający 7 GWp oraz portfel 800 MWp aktywów, które są uruchomione lub w budowie. Firma rozwija i buduje projekty w Polsce, we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech oraz Rumunii.