R.Power inwestuje za granicą. Pierwsze farmy fotowoltaiczne już w tym roku

W 2023 r. uruchomimy pierwsze farmy fotowoltaiczne (PV) poza Polską. Ten rok chcemy skończyć z portfelem farm wybudowanych i w budowie na poziomie powyżej 0,8 GWp (GWp, czyli gigawatopik to miara mocy instalacji PV - red.) - mówi prezes R.Power Przemysław Pięta.

Wszystkie projekty, które rozwija i buduje R.Power, powiększają jej portfel, co znaczy, że grupa działa już nie jako deweloper fotowoltaiki, lecz jako niezależny producent energii.

- W biznesach takich jak nasz głównym czynnikiem determinującym wynik jest liczba posiadanych operacyjnych farm (MWp). W wynikach powinny zacząć być widoczne efekty naszej dotychczasowej pracy nad rozwojem nowych projektów - mówi Przemysław Pięta, prezes R.Power.

Zdaniem Przemysława Pięty polski model rynku PV zaczyna przypominać rynek hiszpański, w którym nie ma ograniczeń wielkości farm. Mniejsi lokalni gracze będą jego zdaniem tracić pozycję.

Niedawno R.Power pozyskała nowego udziałowca w postaci funduszu Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF), zarządzanego przez Amber Infrastructure, który objął pakiet akcji za 150 mln euro. To było konieczne?

- Zgodnie z naszą strategią wszystkie projekty, które rozwijamy i budujemy, powiększają nasz portfel i zachowujemy je na naszym bilansie, czyli działamy już nie jako deweloper fotowoltaiki, ale jako niezależny producent energii (IPP - Independent Power Producer).

Ze względu na dużą kapitałochłonność w modelu IPP nie byliśmy już w stanie sami się rozwijać bez dodatkowego kapitału. Jako IPP potrzebujemy nie tylko finansowania dłużnego, ale też znacznego kapitału własnego. Dlatego poszukiwaliśmy inwestora finansowego, ostatecznie wybierając współpracę z 3SIIF. Inaczej mówiąc, aby dalej rosnąć, musieliśmy wzmocnić nasz bilans.

Three Seas Initiative Investment Fund jest funduszem komercyjnym ukierunkowanym na inwestycje infrastrukturalne w Europie Środkowej i Wschodniej. Fundusz inwestuje w projekty w sektorze transportu, energetyki oraz technologii cyfrowych.

Jego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest Amber Infrastructure z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który obecnie zarządza funduszami o wartości ponad 5,5 mld euro. Inwestycja Funduszu będzie wspierać długoterminową strategię rozwoju spółki, z planem zwiększenia operacyjnego portfela PV.

R.Power wybudowała już farmy PV o mocy ponad 500 MWp. Teraz planuje inwestycje (200 MWp) poza Polską

Jak duże udziały objął w R.Power inwestor i kto jest teraz największym akcjonariuszem firmy?

- Inwestor jest mniejszościowym akcjonariuszem R.Power. Kontrolę nad spółką zachowali jej założyciele, czyli trzy osoby fizyczne.

3SIIF zainwestował w R.Power 150 mln euro, ale była mowa, że może zwiększyć zaangażowanie do 250 mln euro. Czy to się stanie, a jeśli tak, to czy fundusz nadal byłby mniejszościowym akcjonariuszem?

- Inwestor posiada opcje zwiększenia swojego zaangażowania do poziomu 250 mln euro. Warunki tej transakcji są przedmiotem umowy inwestycyjnej i są objęte umową o zachowaniu poufności.

Powiedział pan o rozwoju, zatem jaki jest obecnie portfel projektów fotowoltaicznych R.Power i jakie są plany rozwoju na najbliższe lata?

- W całej historii R.Power wybudowaliśmy farmy PV o mocy 530 MWp, z czego 203 MWp sprzedaliśmy, a 327 MWp zachowaliśmy w portfelu IPP. Obecnie nasze całe portfolio farm wybudowanych, jak i w trakcie budowy to 655 MWp, z czego około 71 MWp stanowią projekty w Portugalii.

Wszystkie nasze wybudowane farmy (327 MWp) zlokalizowane są w Polsce, ale to się w tym roku zmieni. W 2023 r. uruchomimy pierwsze farmy poza Polską. Ten rok chcemy skończyć z portfelem farm wybudowanych i w budowie na poziomie powyżej 0,8 GWp, a na koniec 2024 roku planujemy przekroczyć 1,2 GWp, w tym 200 MWp poza Polską.

Jak dużo osób zatrudniacie poza Polską?

- W grupie R.Power pracuje 360 osób, z tego około 60 poza Polską. Mamy 11 biur, w tym 7 zagranicznych zlokalizowanych w Niemczech, Rumunii, Włoszech, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. W prawie w każdym z tych krajów rozwijamy samodzielnie projekty i oczekujemy, że duża ich część będzie gotowa do budowy w 2024 i 2025 roku. Praktyka pokazała, że dotychczas poza Polską od startu projektu do jego wybudowania potrzebujemy minimum trzech lat.

Magazyny energii będą stanowić jeden z filarów rewolucji energetycznej

A jakie jest w sumie portfolio projektów fotowoltaicznych R.Power, które są w fazie rozwoju?

- Jeżeli chodzi o projekty fotowoltaiczne, to obecnie około 8,9 GWp, z czego w Polsce około 6,4 GWp. Dodatkowo rozwijamy projekty hybrydowe w oparciu o BESS (battery energy storage system - red.) i wiatr.

Dlaczego rozwijacie taki duży portfel? To kwestia przyszłości, czy może projekty często się nie udają, nie można ich sfinalizować?

- Część projektów się po prostu nie udaje. To część tego biznesu. Duża skala developmentu pozwala uzyskać odpowiednio dużo projektów do budowy i zapewnić odpowiedni pipeline do komercjalizacji i budowy.

R.Power inwestuje też w magazyny energii. W jakim modelu i jaka jest tu wasza pozycja rynkowa?

- Poza projektami fotowoltaicznymi rozwijamy także projekty BESS, czyli magazyny energii. Robimy to zarówno w modelu hybrydowym, jak i jako samodzielne instalacje. Biorąc pod uwagę apetyt, jaki ma Europa na budowanie mocy w PV, wydaje się konieczne i oczywiste, że magazyny energii będą stanowić jeden z filarów tej rewolucji energetycznej.

Z powodu programu offshorowego znowu dużo się mówi o udziale lokalnych firm w inwestycjach wiatrowych. Jak duży jest local content w fotowoltaice w Polsce i za granicą?

- Nie śledzę tego na tyle dokładnie, żeby ad hoc dokładnie porównać capeksy na poszczególnych rynkach, ale w fotowoltaice local content w Polsce i na rynkach europejskich, na których działamy, właściwie niczym się nie różni i pozostaje taki sam od wielu lat.

Moduły fotowoltaiczne i inwertery dla większych instalacji są w większości przypadków importowane z Chin, a że ich udział w capeksie to obecnie około 40 proc., więc na local content może przypadać maksymalnie 60 proc. kosztów inwestycji.

Aukcyjne systemy wsparcia OZE nadal mają rację bytu, ale jest warunek

A są jakieś zasadnicze różnice między warunkami prowadzenia inwestycji PV w Polsce i za granicą - na rynkach, na których jesteście obecni?

- Teoretycznie procedury uzyskiwania pozwoleń są wszędzie bardzo podobne, ale w praktyce istotnie się różnią. W Polsce największe wąskie gardło to możliwości przyłączenia do sieci, uzyskanie warunków przyłączenia, a na niektórych rynkach europejskich - m.in. w Niemczech czy Włoszech - nie ma z tym problemów.

Natomiast za granicą znacznie trudniej niż w Polsce jest uzyskać decyzje środowiskowe i lokalizacje dla farm. Wymaga to znacznie większej niż w Polsce współpracy z lokalnymi urzędami, m.in. ze względu na duże znaczenie w procedurach społeczności lokalnych.

Trudno jednak już porównywać poszczególne rynki, bo znacznie się różnią pod względem rozwoju fotowoltaiki. Niektóre kraje, jak Niemcy, mają już sektor PV mocno rozwinięty, więc bardziej selektywne podejście do lokalizacji nowych farm jest zrozumiałe.

Ciekawe jest to, że choć rynek niemiecki jest olbrzymi i dojrzały, to jednak regulator przez aukcje preferuje stosunkowo nieduże instalacje, do 20 MWp. Nasz model rynku zaczyna przypominać rynek hiszpański, w którym - tak jak u nas - nie ma ograniczeń wielkości farm i zaczynają powstawać bardzo duże farmy PV. W konsekwencji mniejsi lokalni gracze coraz bardziej tracą swoją pozycję.

Spośród rynków zagranicznych, na których działamy, najbardziej podobna do Polski jest Rumunia, gdzie też bardzo trudno o warunki przyłączenia do sieci.

Ogłaszanie śmierci aukcyjnych systemów wsparcia OZE w Europie byłoby przedwczesne, czy faktycznie zbliża się ich koniec?

- Aukcyjne systemy wsparcia OZE nadal mają rację bytu, bo to metoda wsparcia OZE nadal najbardziej preferowana przez instytucje finansowe. W Polsce największą obecną wadą systemu aukcyjnego jest to, że pod względem cen referencyjnych, czyli najwyższych, jakie są możliwe do uzyskania, stał się niekonkurencyjny wobec PPA czy bardziej spekulacyjnych metod komercjalizacji jak merchant.

W 2022 roku po raz pierwszy w historii systemu aukcyjnego w Polsce nie uczestniczyliśmy w aukcjach, bo ekonomicznie nie miało to dla nas sensu. Chciałbym nadmienić, że do roku 2022 byliśmy największym beneficjentem aukcji PV w Polsce pod względem wygranych mocy. Ceny oferowane na aukcji były dużo poniżej cen rynkowych i możliwych do uzyskania w modelu PPA.

Nadal preferowalibyśmy aukcje, ale jeśli ceny referencyjne się nie zmienią, pozostaną znacznie poniżej rynku, to regulator nie powinien oczekiwać zbyt dużego zainteresowania aukcjami.

Głównym czynnikiem determinującym wynik jest liczba operacyjnych farm

Z dostępnych danych wynika, że grupa R.Power w 2022 roku osiągnęła około 501 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do około 231 mln zł w 2021, ale o ile w 2021 r. miała około 6 mln zł zysk netto, to w minionym roku odnotowała ponad 30 mln zł straty netto. Proszę o komentarz do wyników za 2022 rok.

- Rok 2022 był rokiem przejściowym w realizacji naszej strategii, czyli przejścia z modelu develop-build-sell w kierunku modelu develop-build-hold i tym samym trudno go porównywać do poprzednich okresów.

W biznesach takich jak nasz głównym czynnikiem determinującym wynik jest liczba posiadanych operacyjnych farm (MWp), więc w kolejnych okresach w wynikach powinny zacząć być widoczne efekty naszej dotychczasowej pracy nad rozwojem nowych projektów.

W 2022 r. osiągnęliśmy około 50 mln zł zysku EBITDA, poprawiając wynik prawie pięciokrotnie rok do roku i wierzymy, że pozytywne momentum zostanie utrzymane w następnych latach.

Miniony rok był trudny dla fotowoltaiki. R.Power uniknęła perturbacji, które mogły być dla niej groźne?

- W minionym roku nie mieliśmy kłopotów. Byliśmy dobrze sfinansowani za pomocą zielonych obligacji i nie musieliśmy zwalniać tempa rozwoju. Tak się złożyło, że to 2022 rok przyniósł grupie największy w naszej historii rozwój pod względem liczby rozwijanych projektów.

Miniony rok w dużym stopniu poświęciliśmy też na pozyskanie inwestora finansowego. Sądzę, że dzięki temu mamy spośród polskich firm w branży jeden z największych budżetów na kupowanie projektów w Polsce i Europie Środkowo-wschodniej, od czego także nie stronimy.