Rachunki za ogrzewanie będą niższe, ale już bez rządowego wsparcia

2,4 mld zł kosztowała do tej pory rządowa ochrona odbiorców ciepła. Na dalsze wsparcie w przyszłym roku raczej nie ma co liczyć, ale są dobre wieści. Sytuacja na rynku paliw wskazuje, że taryfy na ciepło będą spadać, co oznacza, że będzie taniej.

Do tej pory na rekompensaty i wyrównania w ramach mechanizmu wsparcia odbiorców ciepła rząd wydał ok. 2,4 mld zł. Przed nami jeszcze 3 miesiące grzewcze w tym roku.

Wsparcie, obowiązujące do końca 2023 r., raczej nie będzie przedłużone. Jak informuje resort klimatu, w tej kadencji Sejmu nie zostały zaplanowane takie prace legislacyjne.

Urząd Regulacji Energetyki prognozuje, że wraz ze stabilizacją sytuacji na rynku paliw, zwłaszcza używanych do produkcji ciepła węgla i gazu, możemy się spodziewać obniżania taryf i żadna korekta obecnych mechanizmów wsparcia nie jest konieczna.

Jak wynika z doniesień medialnych, rząd chce jeszcze rzutem na taśmę w tej kadencji Sejmu zmienić ustawę mrożącą ceny energii, by obniżyć rachunki Polaków o kolejne 5 proc. z datą od 1 stycznia 2023 r.

Przed sezonem grzewczym pojawiają się także pytania o dalsze wsparcie na rynku ciepła. Mechanizm chroniący odbiorców przed wzrostem cen ciepła ma obowiązywać do końca roku. Co potem?

Ochrona odbiorców ciepła w czasie kryzysu paliwowego kosztowała już 2,4 mld zł

Przypomnijmy, ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw została uchwalona 15 września 2022 r. i znowelizowana 8 lutego 2023 r. Wprowadziła ona mechanizm gwarantujący, że maksymalny wzrost cen za dostawę ciepła systemowego nie może przekroczyć 40 proc. ceny obowiązującej 30 września 2022 r.

Gwarancja obejmuje przy tym pełną cenę płaconą przez odbiorcę, czyli wartość całego rachunku za ciepło wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi.

Jak wyliczał 17 sierpnia podczas posiedzenia Podkomisji stałej do spraw ropy naftowej i gazu ziemnego Radosław Tabak, naczelnik Wydziału Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, do tej pory na rekompensaty i wyrównania w ramach tego mechanizmu wsparcia odbiorców ciepła zostało wydatkowane ok. 2,4 mld zł.

- W tym roku przed nami jeszcze pierwsze trzy miesiące sezonu grzewczego, więc będą czekały nas dalsze środki na wyrównania, oczywiście w zależności od zimy i temperatur - tłumaczył przedstawiciel ministerstwa klimatu.

Nie będzie przedłużenia wsparcia odbiorców ciepła w przyszłym roku

Zbliżający się sezon grzewczy skłania do postawienia pytania, co dalej z rządowym wsparciem odbiorców ciepła. Czy planowane są zmiany w ustawie i – co ważniejsze – czy wsparcie będzie kontynuowane w przyszłym roku?

Radosław Tabak nie zostawił złudzeń. Z jego wypowiedzi wynika, że nie ma co liczyć na jakiekolwiek zmiany w ustawie chroniącej odbiorców cen ciepła jeszcze w tej kadencji parlamentu.

- Mamy taki kalendarz, jaki mamy, dlatego nie rozpoczynamy prac legislacyjnych - powiedział przedstawiciel resortu klimatu.

Jednak obecny na posiedzeniu podkomisji prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfy, dodał, że obecnie nie ma przesłanek, by zmieniać obowiązujące przepisy.

Paliwa tanieją to dobry prognostyk dla cen ciepła

- Sytuacja na rynku paliw, który w głównej mierze determinuje ceny ciepła, stabilizuje się. Obserwujemy obniżki cen miału węgla stosowanego w ciepłownictwie czy też gazu. Dlatego nie spodziewamy się wzrostów, a raczej obniżek taryf w związku z niższymi cenami paliw - mówił Rafał Gawin, prezes URE.

Jak dodał, w ostatnim czasie Urząd zatwierdza niższe taryfy czy też zmiany, które skutkują ich obniżeniem, co pozwala prognozować, że powtórki z ubiegłego roku raczej nie będzie.

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji prezes URE wyliczał, że od wejścia w życie ustawy zatwierdzono ponad 660 taryf lub ich zmian, co pokazuje skalę postępowań prowadzonych przez Urząd, ale także dynamikę zmian cen na rynku.

Z danych URE wynika, że w tym okresie uśredniony wzrost przychodów przedsiębiorstw energetycznych, czyli w konsekwencji też wzrost opłat dla odbiorców wynikający ze zmian taryf, wyniósł około 16 proc.

W rozbiciu na poszczególne źródła wytwarzania ciepła, ten wzrost wyniósł 16 proc. w przypadku źródeł opalanych miałem węglowym i 18 proc. w źródłach opalanych gazem. Oczywiście są to wartości uśrednione, bo – jak wskazywał prezes URE – w skrajnych przypadkach nastąpił kilkukrotny wzrost ceny jednostkowej wytwarzania, w innych z kolei urząd zatwierdzał kilkukrotne obniżki taryf.