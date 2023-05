Rachunki za prąd w 2024 roku mogą znacznie wzrosnąć

Wraz z końcem 2023 roku wygasają energetyczne tarcze osłonowe dla gospodarstw domowych. Jeżeli nie dojdzie do ich przedłużenia, w 2024 roku możemy zapłacić za prąd o wiele więcej niż obecnie.

Jak informuje Business Insider, ochrona Polaków przed wysokimi cenami energii to jedna z obietnic, jakie złożył minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas weekendowej konwencji PiS. Dotychczasowe mechanizmy ochronne, czyli mrożenie cen prądu na szeroką skalę, wygasają z końcem roku, a ich wydłużenie może kosztować miliardy złotych. Rząd oszacował, że wprowadzenie tarcz chroniących wszystkich uprawnionych odbiorców w 2023 roku przed wysokimi cenami prądu pochłonie w sumie około 46 mld zł. Z racji roku wyborczego rządzący mogą się zdecydować na przedłużenie tarcz ochronnych na 2024 rok.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin dał podczas weekendowej konwencji sygnał, że rząd nie dopuści do wzrostu cen prądu do poziomu nieakceptowalnego dla polskich rodzin.

W tym roku klienci indywidualni płacą za energię tyle samo, co w roku 2022, czyli około 414 zł za megawatogodzinę (MWh). O ile zmieszczą się w wyznaczonym ustawowo limicie zużycia, który wynosi 2 MWh rocznie (limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2,6 MWh, a dla gospodarstw z kartą dużej rodziny oraz rolników do 3 MWh). Za energię zużytą powyżej limitu odbiorcy zapłacą 693 zł/MWh. To i tak zdecydowanie mniej, niż wynoszą realne stawki na ten rok zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które sięgają od ok. 1057 do 1130 zł/MWh.

Jeżeli tarcze osłonowe nie zostaną przedłużone, w przyszłym roku możemy płacić za prąd ceny wyższe nawet o połowę. Wiele zależeć będzie od tego, jak kształtować się będą notowania na warszawskiej giełdzie energii oraz czy będziemy mieć do czynienia z kolejnymi kryzysami na rynku surowców.