Rachunki za prąd w czasie epidemii

Epidemia koronawirusa nie powinna wstrzymać dostaw energii z powodu zadłużenia odbiorcy. Jest na to przepis, a i informacje uzyskane od największych grup energetycznych na to wskazują. A na co mogą liczyć odbiorcy energii w zakresie płatności ? Prolongaty płatności, czy rozkładanie należności na raty wchodzą w grę. Ale jak się dowiadujemy, nie systemowo lecz w wyniku indywidualnych decyzji przedsiębiorstw energetycznych.

Zapotrzebowanie na prąd spadło, a wielu odbiorców energii elektrycznej zmaga się z utrzymaniem płynności finansowej. Sytuacja stała się trudna zarówno dla energetyki jak i jej klientów.

PGE Dystrybucja wstrzymała planowane wstrzymywania dostaw energii, a Energa Operator informuje, że już kilka tygodni przed ogłoszeniem tzw. ustawy koranawirusowej czasowo zawiesiła windykacyjne wstrzymania dostaw energii.

Odbiorcy energii zwracają się do spółek energetycznych z wnioskami m.in. o odraczanie płatności. Firmy deklarują, że z góry nie mówią ‘nie”, ale podkreślają, że wnioski rozpatrują indywidualnie .

Siła rynkowa grup energetycznych jest duża; po trzech kwartałach 2019 grupy PGE,Tauron, Energa i Enea miały łącznie 88 proc. udział w sprzedaży prądu odbiorcom końcowym.