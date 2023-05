Rada Wodorowa państw z naszego regionu ma reprezentować branżę w Brukseli

Organizacje wodorowe z Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Węgier i Ukrainy weszły w skład 3 Seas Hydrogen Council, pierwszej w Europie platformy wodorowej zrzeszającej kraje naszego regionu. Będzie reprezentować branżę wobec KE i Parlamentu Europejskiego.

- Jest to porozumienie organizacji branży wodorowej. Listę sygnatariuszy będziemy rozszerzać, bo chodzi o to, by znaleźć wszystkie wspólne punkty, o które warto walczyć razem. Chcemy też wzmocnić pozycję nas jako organizacji wobec naszych rządów, mówi inicjator porozumienia Tomoho Umeda.

Sygnatariusze porozumienia zgadzają się, że nasz region łączy nie tylko wspólna, burzliwa historia, ale także zbliżona struktura energetyczna i ciepłownicza oraz podobne warunki klimatyczne, w tym duże różnice sezonowe, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię i ciepło.

Wspólna jest dla nas także rola regionu jako bazy produkcyjnej dla gospodarek zachodu i całego świata.

- To historyczna chwila. Ta inicjatywa jest doskonałym startem, by budować międzynarodowe partnerstwa biznesowe. Nasze kraje mają tu wielki potencjał - podkreślał obecny przy utworzeniu rady wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Podpisanie porozumienia odbyło się podczas drugiej edycji targów oraz forum H2Poland w Poznaniu.

- 3 Seas będzie wspierać nasze kraje i samorządy na drodze zielonej transformacji. Chcemy razem poszukiwać synergii i możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarki zeroemisyjnej, w której wodór będzie odgrywał istotną rolę – mówi Tomoho Umeda, wiceprezes stowarzyszenia Hydrogen Poland, które było inicjatorem tej inicjatywy.

Łączy nas nie tylko przeszłość, ale i struktura gospodarki

- W Polsce mamy drugi po Rosji, największy system ciepłowniczy na świecie, 40 procent odbiorców ciepła korzysta z tego źródła, a rynek jest regulowany, czego nie ma w Europie Zachodniej - zauważył Tomoho Umeda w rozmowie z WNP.PL, dodając, że jest to także pole do dekarbonizacji z udziałem wodoru.

- Międzynarodowa współpraca w dziedzinie wodoru jest niezbędna nie tylko do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych, ale także do osiągnięcia zrównoważonej przyszłości dla naszej planety. Czeska Platforma Technologii Wodorowych w pełni popiera misję 3 Seas dotyczącą promowania produkcji i transportu wodoru, jak również jego wykorzystania w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i walki ze zmianami klimatycznymi. Przyczyni się to też do inwestycji w infrastrukturę i powstania nowych miejsc pracy – zaznacza Vaclav Bystriansky, członek zarządu Hytep, czeskiej Platformy Technologii Wodorowych.

Ukraińska odbudowa energetyki nie obędzie się bez wodoru

Oleksandr Riepkin, członek zarządu Ukraińskiej Rady Wodorowej, zaznacza, że strategiczne partnerstwo z krajami Unii stanowi dla Ukrainy okazję do zbudowania zrównoważonego i innowacyjnego systemu energetycznego. - Nowe realia geopolityczne i rynku energii wymagają od nas drastycznego przyspieszenia transformacji w kierunku czystej energii i zwiększenia niezależności energetycznej od niepewnych dostawców i niestabilnych paliw kopalnych. Ukraina może odegrać znaczącą rolę w tej inicjatywie. Nawiązując do planu REPowerEU, kluczowe jest, aby Ukraina nadała priorytet rozwojowi swojego przemysłu wodorowego, aby osiągnąć niezależność energetyczną i przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości Europy – mówi Riepkin.

