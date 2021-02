Rada Zielonego Indeksu już działa

Grupa PTWP, wydawca portalu WNP.PL, realizuje kampanię pod znakiem Zielonego Indeksu. Teraz ta gospodarcza inicjatywa ma poważne zaplecze ekspercie w postaci Rady Patronackiej.

Zielony Indeks jak śnieżna kula

Przypomnijmy - powstały w roku 2020 serwis Zielony Indeks , część WNP.PL – jednego z największych polskich portali gospodarczych – to pierwsze miejsce w polskim internecie z kompleksowym podejściem do zagadnienia emisji gazów cieplarnianych w gospodarce.Serwis powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z obszaru emisji przemysłowych i gospodarczych do atmosfery mających wpływ na zmiany klimatu.Szybko rozwijający się serwis gromadzi wiedzę służącą popularyzacji specjalistycznej wiedzy. Zielony Indeks to jednak przede wszystkim miejsce, gdzie odpowiedzialne firmy działające na polskim rynku w sposób przejrzysty raportują wielkość i dynamikę swoich emisji informując o działaniach służących ich ograniczaniu.Zdaniem członków Rady inicjatywa Zielonego Indeksu dobrze wpisuje się w jeden z najbardziej ofensywnych trendów współczesnej gospodarki. Firmy, które zlekceważą działania na rzecz ograniczenia swojego wpływu na zmiany klimatu mogą mieć w najbliższym czasie kłopoty z pozyskaniem finansowania, dotarciem do coraz bardziej świadomych klientów i wymagających czy kooperantów.Wśród opinii w trakcie pierwszego spotkania Rady pojawiło się oczekiwanie, że napływ firm raportujących swoje emisje w ramach Zielonego Indeksu szybko nabierze tempa. Firmy coraz częściej konkurują ze sobą nie na deklaracje, lecz faktyczne, mierzalne działania dekarbonizacyjne, które są głównym przedmiotem zainteresowania Zielonego Indeksu.Rozważano różne podejścia do metodologii powstającego indeksu emisyjności polskiej gospodarki, by był on reprezentatywny i obiektywny. Eksperci oferowali swoje know how i doświadczenie.Rada włączy się zapewne w konsultacje projektów rekomendowanych do wspomnianego rankingu. Przede wszystkim podkreślano edukacyjny walor kampanii Zielony Indeks z jej pozytywnym wydźwiękiem, który zachęca kolejne firmy do transparentności w obszarze emisji i wysiłków dla ich redukcji. Członkowie Rady w najbliższych tygodniach pojawią się w serwisie Zielony Indeks w formule pogłębionych rozmów i tekstów.