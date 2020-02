Radni Elbląga zapoznali się z dwoma projektami zaopatrzenia miasta w ciepło

Dwa modele zaopatrzenia mieszkańców w ciepło: pierwszy proponowany przez spółkę Energa Kogeneracja oraz drugi, zakładający zbudowanie własnego źródła przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, przedstawiono w czwartek podczas sesji rady miejskiej Elbląga.

W grudniu 2019 r. spółka Energa Kogeneracja, która sprzedaje ciepło do komunalnej sieci spółki miejskiej EPEC, wypowiedziała umowę na sprzedaż od przeszłego sezonu grzewczego. Zdaniem prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, wypowiedzenie umowy przez spółkę Energa Kogeneracja jest nieskuteczne. Zapowiedział jednocześnie budowę przez miasto własnego źródła ciepła.

W czwartek podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta, zwołanej na wniosek prezydenta Elbląga radni poznali dwa modele zapatrzenia mieszkańców w ciepło.

Pierwszy, dotyczący budowy własnego źródła w oparciu o gaz za ok. 200 mln zł zaprezentowało Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Natomiast spółka Energa Kogeneracja przedstawiła projekt przewidujący budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej i układ pięciu silników gazowych. Koszt tego przedsięwzięcia to 243 mln zł.

Jak przekazał EPEC w komunikacie przesłanym do PAP, "zaprezentowany podczas sesji model zaopatrzenia miasta w ciepło przewiduje 2 scenariusze". "Taki, w którym Energa decyduje się na współpracę i modernizuje swoje dotychczasowe źródło i taki model, w którym nie dochodzi do tak szerokiej współpracy. W każdej z propozycji jest miejsce dla Energi i jej bloku biomasowego" - wskazano w komunikacie.

Według EPEC, preferowanym paliwem przy budowie własnego źródła ciepła jest gaz. Budowa takiego źródła trwa krócej niż np. źródła na paliwa stałe, jak biomasa czy RDF. "Co więcej - Elbląg ma zbyt mało odpadów, by odpowiednio zasilić takie źródło. Gaz jest atrakcyjny również ze względu na politykę Unii Europejskiej, która dąży do energetyki niskoemisyjnej" - podkreślono w komunikacie.

Zdaniem ekspertów z ILF (firma, która na zlecenie EPEC opracowała projekt - PAP) cena ciepła wytwarzanego dzięki kogeneracji i oparciu o źródło gazowe w długoterminowej perspektywie będzie niższa niż w przypadku pozostania przy węglu. Koszt budowy nowego źródła to średnio ok. 200 mln - podał EPEC.

Zanim jednak wybudowane zostanie nowe źródło ciepła i jeśli Energa nie dostarczy ciepła w najbliższym sezonie grzewczym, eksperci proponują wynajęcie kotłowni kontenerowej. Cena takiego najmu to ok. 700 tys. zł rocznie dla sezonu 2020/2021. Jeśli Energa w kolejnych sezonach grzewczych całkowicie zrezygnuje z dostaw ciepła, eksperci przyjmują, że należy wynająć kotłownię kontenerową znacznie większą, której koszt wyniesie ok. 3 mln rocznie.

Według EPEC, maksymalna moc pobierana w systemie to 180-190 MW, a z takich mocy korzysta się przez kilkanaście dni w roku. Tak wynika z danych za lata 2016-2019. Eksperci ILF szacują, że moc zamówiona będzie rosła dość wolno i według symulacji to rozwój o ok. 10 MWt do 2030 r.

"Dołożymy wszelkich starań, by zrealizować scenariusz korzystniejszy cenowo dla miasta. Dlatego spotykamy się i rozmawiamy z Energą" - powiedział prezes EPEC Andrzej Kuliński.

Prezes spółki Energa Kogeneracja (EKO) Michał Wawryn powiedział, że model wytwarzania ciepła na potrzeby EPEC przygotowany przez EKO zakłada budowę do końca 2021 roku kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 3X38 MWt, a do końca 2024 roku - układu pięciu silników gazowych o mocy cieplnej 51,5 MWt i mocy elektrycznej 51,94 MWe. Koszt programu inwestycyjnego spółki szacowany jest na 243 mln zł. Spośród różnych analizowanych przez EKO rozwiązań przedstawiona radnym Elbląga propozycja gwarantuje optymalne ceny ciepła - wskazał.

Jak dodał, spółka czeka na decyzję prezydenta Elbląga do końca marca.

Zaproponowane przez EKO rozwiązanie jest gotowe do realizacji. EKO ma na ten cel zapewnione niezbędne zaplecze, m.in. zgody właścicielskie, pozwolenia administracyjne i otwarte postępowania przetargowe. Konieczna jest jedynie umowa gwarantująca odbiór przez EPEC wytworzonej przez EKO energii cieplnej przez kolejne lata - podkreślił prezes Wawryn.

Jak informował PAP w styczniu dyrektor biura prasowego spółki Energa Krzysztof Kopeć, "przyczyną wypowiedzenia umowy jest upływ z dniem 30 czerwca 2020 roku terminu, do którego elektrociepłownia w Elblągu ma obowiązek zredukować emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów lub zakończyć eksploatację kotłów węglowych".

Zdaniem władz miasta, od dłuższego czasu spółka Energa Kogeneracja skłaniała samorząd do podpisania niekorzystnego aneksu. Energa Kogeneracja dostarcza ok. 80 proc. ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego.