Rady nadzorcze po nowemu. Nieetyczni wypadną z biznesu

Przyjęcie reformy Kodeksu Spółek Handlowych spowoduje, że efektywność pracy rad nadzorczych będzie musiała systemowo wzrosnąć. Osoby, które traktują miejsca w radach w sposób nieprofesjonalny i nieetyczny, wypadną z biznesu - przekonuje Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, współautor jednej z największych reform prawa gospodarczego.

Wietrzenie rad nadzorczych

My w tej nowelizacji dajemy konkretne oprzyrządowanie, dzięki któremu będzie można pogłębić efektywny nadzór nad realizacją biznesowych przedsięwzięć przez spółki Skarbu Państwa - tłumaczy.Członkowie rad mają zyskać nowe kompetencje, ale i zostaną obciążeni dodatkowymi zadaniami. Zostanie wprowadzony katalog obowiązkowych informacji, które zarząd będzie zobligowany przekazywać radzie nadzorczej systematycznie, a czasami niezwłocznie. To z jednej strony wymusi aktywność samej rady, a także - co chyba ważniejsze - wymusi systematykę raportowania wszystkich istotnych zdarzeń. A to z kolei także stałą współpracę tych dwóch organów, co - mam nadzieję - zwiększy efektywny nadzór.Członek rady nadzorczej ma po prostu przestać być biernym obserwatorem firmy.Minister Kowalski przyznaje, że jest to ukłon i zachęta dla inwestorów zagranicznych. Zwiększona ma być w ten sposób transparentność w spółkach.- Tacy inwestorzy chcą, aby ich inwestycje były przez profesjonalistów w sposób efektywny nadzorowane - mówi.