Rafako coraz bliższe wyjścia z budowy elektrociepłowni na Litwie

Rafako 5 października złożyło notyfikację o niemożności wykonania umowy na budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie. Wartość tej umowy to 149,65 mln euro netto.

Arbitraż w Sztokholmie

W związku z tym, że - jak mówią nasi rozmówcy - zamawiający nie przejawiał woli poniesienia odpowiedzialności za powstałe opóźnienia, a w ręcz przeciwnie – obarczał całą winą Rafako, a co za tym idzie – rości o zapłatę kar umownych za opóźnienie, Rafako było zmuszone do złożenia zawezwania (w lipcu 2020) do sądu arbitrażowego w Sztokholmie.Rafako nieoficjalnie nie wyklucza, że byłoby gotowe porozumieć się z zamawiającym, ponieważ prace są zaawansowane, ale bez zapłaty raczej nie wróci na kontrakt.W lipcu rozpoczęło już prace z branży elektrycznej i automatyki. Pierwsze prace rozruchowe (tzw. rozruch zimny), planowane są na koniec 2020 roku.Z nieoficjalnych informacji wynika, że wykonawca LOT 1 (tj. konsorcjum Budimex i Steinmuller) prowadzi aktualnie mediacje z Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė dot. przedłużenia terminu realizacji i kosztów dodatkowych. Mediacje mają się zakończyć do 31 października 2020. Z naszych informacji wynika, że Budimex na wszelki wypadek przygotowuje się na arbitraż.Przypomnijmy, że 29 września 2016 r. Rafako poinformowało o zawarciu z Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė umowy warunkowej na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemuoczyszczania spalin w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie. Wartość umowy to 149,65 mln euro netto.Elektrociepłownia składa się z dwóch jednostek. Pierwsza ma być opalana odpadami komunalnymi a druga ma być opalana biomasą.Jednak podział na LOT1 i LOT2 nie odzwierciedla podziału na dwie jednostki. Otóż w ramach LOT1 jest jednostka opalana odpadami oraz jest też część jednostki opalanej biomasą (m.in. turbozespół parowy, układ para-woda, transformatory zasilające rozdzielnice LOT2, system DCS nadzorujący pracę urządzeń LOT2).Natomiast w LOT2 jest część jednostki opalanej biomasą (kotły, instalacja oczyszczania i kondensacji spalin, układ przygotowania i podawania biomasy).Pierwotny termin zakończenia inwestycji minął 31 stycznia 2020 r. Wysokość kar za opóźnienie określa kontrakt do maks. 9.6 proc. procenta wartości kontraktu. Z informacji WNP.PL wynika że Litwini zażądali większych kar, niż dopuszczono w procedurze przetargowej .Wg źródeł WNP.PL litewska spółka nie zapłaciła za 3 kamienie milowe – argumentując to tym, że nie są w całości wykonane, choć umowa stanowi, że w takich wypadkach powinny być one zapłacone w części wykonanej. Brak zapłaty jest jednym z powodów odstąpienia przez Rafako kontraktu.Po pierwszym półroczu 2020 r. Rafako miało na poziomie skonsolidowanym 493,96 mln zł wobec 519,16 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 277,72 mln zł straty netto wobec 174,75 mln zł rok wcześniej.