Rafako grozi. Remont Jaworzna zagrożony

Rafako prowadzi prace remontowe przy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Według serwisu Business Insider Rafako nie ma pieniędzy na dokończenie prac i chce, aby spółki Skarbu Państwa zaangażowały się w spółkę. Przypomnijmy, że 9,9 proc. akcji Rafako należy do funduszu zarządzanego przez PFR TFI.

Skarb Państwa w akcjonariacie

Jak poinformowano wtedy, mediacje pomiędzy Tauronem a Rafako dotyczące finansowania oraz zakresu prac naprawczych prowadzone są przy udziale Prokuratorii Generalnej.Oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Blok dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym, co znacznie poprawia ekonomikę jego funkcjonowania.Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 proc.Pracując z pełną mocą Blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla.Tauron szacuje, że na skutek postoju bloku 910 MW marża pierwszego stopnia generowana przez blok będzie niższa o ok. 200 mln zł.Przypomnijmy, że instytucje Skarbu Państwa są już w akcjonariacie Rafako, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez PFR TFI posiada 9,90 proc. akcji spółki.Największym akcjonariuszem Rafako jest grupa PBG, która posiada łącznie 33,33 proc. akcji (z czego bezpośrednio 6,02 proc. i poprzez swoją spółkę Multaros Trading Company z Cypru 27,31 proc.). Reszta, czyli 56,78 proc. akcji, należy do mniejszych udziałowców.