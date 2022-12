Rafako i Mostostal Warszawa żądają od Taurona zapłaty za Elektrownię Jaworzno III

Rafako i Mostostal Warszawa skierowały do spółki Tauron Wytwarzanie żądanie gwarancji zapłaty z tytułu wynagrodzenia. Żądanie dotyczy gwarancji zapłaty do kwoty około 109,77 mln zł - podaje Rafako.

Mowa o wynagrodzeniu z kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, którą Rafako i Mostostal Warszawa realizowały dla Taurona.

Jak czytamy w komunikacie, żądanie dotyczy gwarancji zapłaty do kwoty 109 774 595,17 zł obejmującej pozostałe do zapłaty wynagrodzenie wykonawcy z kontraktu, zarówno w odniesieniu do części zafakturowanej i niezapłaconej przez Tauron Wytwarzanie, jak i niezafakturowanej.

"W żądaniu zakreślono Tauron Wytwarzanie termin czterdziestu pięciu dni od dnia doręczenia żądania na jego wykonanie, z zastrzeżeniem, że jeżeli wykonawca nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym terminie, wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Tauron Wytwarzanie ze skutkiem na dzień odstąpienia" - czytamy w komunikacie wydanym przez Rafako.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł pechowy blok Jaworzno III

Decyzje o budowie bloku 910 MW zostały podjęte w latach 2010-2014. Rafako realizowało projekt od 2014 roku.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek, usuwanych od tego czasu przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem prac, blok miał zostać uruchomiony do 25 lutego 2022 r., co jednak nie doszło do skutku.

Rafako 10 listopada 2022 r. otrzymało od Taurona Wytwarzanie pismo w przedmiocie wad realizacji kontraktu na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno III.

Z kolei 22 listopada Tauron Wytwarzanie wysłał do Rafako pismo, w którym przekonuje, że raciborska spółka nie doprowadziła do usunięcia wad polegających na braku osiągnięcia przez blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno gwarantowanych w kontrakcie parametrów technicznych.