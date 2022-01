Rafako i Siemens chcą współpracować przy modernizacji bloków 200 MW

Rafako Innovation, spółka z grupy Rafako oraz Siemens Energy Global i Siemens Energy podpisały list intencyjny zakładający współpracę w zakresie pozyskiwania i realizacji zamówień przy modernizacji bloków energetycznych klasy 200 MW.

- Dzięki Rafako bloki będą przystosowane do "rezerwowania" rosnącej, ale zmiennej produkcji ze źródeł OZE, które są niesterowalne, a ich praca - ściśle uzależniona od warunków pogodowych. Co prawda ich udział w miksie energetycznym będzie się sukcesywnie zwiększać pod wpływem regulacji unijnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale wiąże się to z koniecznością rezerwowania produkcji z OZE w jednostkach konwencjonalnych, co szczególnie w polskich warunkach w okresie przejściowym można uzyskać np. poprzez modernizację bloków 200 MW+, które mogą działać jako źródła rezerwowo-szczytowe - mówiła WNP.PL Justyna Mosoń, prezes Rafako Innovation.Rafako zakłada jednak kilka modeli komercjalizacji na podstawie wyników prac z programu „Bloki 200+". Możliwa jest konwersja bloków węglowych 200MW+ na paliwo gazowe oraz ze współspalaniem wodoru. W przypadku zastosowania takich konfiguracji spełnione zostaną restrykcyjne limity, dotyczące emisji CO2 wynikających z rynku mocy.Justyna Mosoń przekonywała, że uśredniony koszt energii elektrycznej w przypadku zmodernizowanego bloku 200MW+ (z lub bez konwersji na gaz) będzie znacznie niższy niż uśredniony koszt produkcji z nowego źródła szczytowego, opalanego gazem.