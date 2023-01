Rafako idzie z Tauronem na noże. Żąda prawie 1,4 mld zł

Rafako wysłało spółce Tauron Wytwarzanie notę, w której żąda łącznie 1,4 mld zł zadośćuczynienia za straty poniesione w związku z działaniami Taurona, zwłaszcza jeśli nie znajdzie inwestora.

Dokładna kwota roszczeń została wyliczona na 1,389 779 493,71 zł, jeśli okaże się, że Rafako nie znajdzie inwestora z winy działań Taurona. Jak czytamy w komunikacie giełdowym Rafako, podstawą roszczeń ma być:

"Naruszenie przez Tauron Wytwarzanie dóbr osobistych emitenta (Rafako) wyrażające się w rozpowszechnianiu kontrfaktycznych twierdzeń dotyczących emitenta, czy też jakości wykonawstwa kontraktu przez emitenta, odpowiedzialność Tauron Wytwarzanie za wydłużenie realizacji kontraktu, wynikająca m. in. ze stosowania węgla niespełniającego warunków kontraktu, odpowiedzialność Tauron Wytwarzanie za usterki, uszkodzenia urządzeń i awarie w odniesieniu do bloku, będące m. in. następstwem stosowania węgla niespełniającego warunków kontraktu".

Rafako domaga się od Taurona 606 473 zł, a jeśli w razie, gdyby z winy Taurona spółce nie powiódł się proces inwestorski, zażąda od niego prawie 1,4 mld zł.

Wcześniej to Tauron zażądał od Rafako ponad 1,3 mld złotych, co doprowadziło do tego, że raciborska spółka zdecydowała się o rozpoczęciu pracy nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Obydwie firmy nie mogą porozumieć się w kwestii ciągłych awarii bloku 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno.