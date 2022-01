Rafako jest bliżej zmiany właściciela. Rozmowy z inwestorem już trwają

Rafako może mieć wkrótce nowego właściciela! 21 stycznia 2022 r. Rafako podpisał o list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, zakładający kupno przez inwestora wszystkich akcji Rafako należących do PBG i funduszu Multaros. Razem to 33,33 proc. akcji.

Długie poszukiwania inwestora

Dwa ważne kontrakty

Poszukiwania nowego właściciela dla Rafako trwają od wielu miesięcy. Już 22 grudnia 2020 r. zawarto trójstronną umowę pomiędzy Rafako, PBG oraz międzynarodowym doradcą finansowym, którego nazwa nie została ujawniona. Z nieoficjalnych informacji WNP.PL wynika jednak, że tym doradcą było PwC. Doradca miał zająć się poszukiwaniami krajowych lub międzynarodowych inwestorów branżowych. Poszukiwania te nie zakończyły się jednak sukcesem.We wrześniu 2021 r. Rafako zaproponowało grupie Tauron wejście kapitałowe, Tauron tę propozycję szybko odrzucił.Już jednak na początku października 2021 r. pojawiła się informacja, że spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron podpisała list intencyjny dotyczący potencjalnego zawiązania konsorcjum, którego celem będzie nabycie akcji Rafako przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Polimex Mostostal. Zakładano, że spółka Nowe Jaworzno nie zostanie jednak akcjonariuszem Rafako.W listopadzie Rafako podpisało z chińską spółką Pinggao Group Co., Ltd. porozumienie o współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektów. Strony zakładają, że pierwsze wspólne przedsięwzięcia zrealizują w ciągu roku od zawarcia porozumienia. Co ważne, chińska spółka zobowiązała się do zapewnienia gwarancji finansowych, które w ostatnich latach często stanowiły dla Rafako barierę w przystępowaniu do projektów. Pinggao Group w Polsce działa od roku 2014 i realizuje m.in. inwestycje "pod klucz" dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.Także w listopadzie Rafako podpisało z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, i Polimeksem Mostostalem wstępne warunki umowy inwestycyjnej. Umowa ta zakładała nabycie akcji Rafako i udzielenie jej 31 mln finansowania. Jednak 10 stycznia 2022 r. zarząd Rafako postanowił zerwać umowę. Powodem zerwania umowy, jak oględnie stwierdzono, był „niezależny impas w procesie inwestorskim” dotyczącym nabycia przez inwestorów akcji oraz zapewnienia jej finansowania.Czy tym razem uda się Rafako sfinalizować rozmowy dotyczące nowego właściciela, czas pokaże.Rafako realizuje obecnie dwa ważne kontrakty w polskiej energetyce.Najważniejszy z nich to prace naprawcze bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Zgodnie z zawartym w grudniu 2021 r. porozumieniem, termin synchronizacji bloku z siecią elektroenergetyczną zaplanowano na 29 kwietnia 2022 r. Ważnym kontraktem Rafako jest także budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym na terenie Koksowni Radlin należącej do grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej.W ostatnich tygodniach Rafako podpisało umowy z francuskim koncernem EDF i amerykańskim Westinghouse o potencjalnej współpracy przy budowie elektrowni jądrowych w Polsce.