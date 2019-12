Rafako ma nowego wiceprezesa

Zarząd Rafako z siedzibą w Raciborzu poinformował, że 20 grudnia rada nadzorcza spółki powołała w skład zarządu Jacka Drozda i powierzyła mu stanowisko wiceprezesa. Jacek Drozd jest menedżerem legitymującym się ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami prawa handlowego w zakresie finansów przedsiębiorstw, inwestycji oraz rynków kapitałowych, w szczególności wyceny przedsiębiorstw, konsolidacji i przejęć, operacjonalizacji strategii finansowej przedsiębiorstw.

Od 1998 do 2002 roku Jacek Drozd pełnił funkcję dyrektora oddziału regionalnego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA odpowiedzialnego za współpracę z klientami instytucjonalnymi oraz nadzór nad siecią sprzedaży w regionie.

W latach 2000-2002 pełnił funkcję prezesa zarządu we Wschodnim Banku Cukrownictwa SA odpowiedzialnego za biuro prawne, departament informatyki, departament organizacji i kadr, biuro kontroli wewnętrznej oraz departament operacyjno- rachunkowy.



Od 2002 do 2005 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Zakładach Azotowych Puławy. Z kolei w latach 2005-2006 pełnił funkcję dyrektora oddziału w Banku Gospodarstwa Krajowego (oddział w Lublinie). W latach 2010-2013 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Interbud Lublin SA. Od 2013 do 2016 roku był wiceprezesem zarządu PGE.

Od 2018 do 2019 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Fabryki Kabli Elpar.

Jest magistrem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku rachunkowość w Akademii Ekonomicznej im. O. Lange we Wrocławiu. Dysponuje również licencją maklera papierów wartościowych oraz zdał egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Obecnie w skład zarządu Rafako SA wchodzą: Paweł Jarczewski, pełniący funkcję prezesa, Agnieszka Wasilewska-Semail pełniąca funkcję wiceprezesa, Jerzy Ciechanowski, pełniący funkcję wiceprezesa i Jacek Drozd, pełniący funkcję wiceprezesa.

Rafako jest obecne w branży energetyki oraz ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne, liderem w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii.

Firma oferuje także projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin i elektrofiltrów.