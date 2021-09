Rafako namawia Tauron do inwestycji

Zaproponowaliśmy Tauronowi zainwestowanie w Rafako na racjonalnych naszym zdaniem warunkach. Niestety nie mamy żadnej odpowiedzi. Przedmiotem rozmów nie jest kwestia pieniędzy na naprawę bloku - mówi WNP.PL Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako.

- Trwają, ale informacje na temat procesu i negocjacji są objęte klauzulą poufność. Mam dziś nieco mniej optymizmu niż na początku procesu, bo trwa on już zbyt długo. Czekam jeszcze cierpliwie na odpowiedź od wszystkich uczestników tego procesu na ofertę wiążącą. Wskazałem nieprzekraczalną datę na złożenie oferty a później zgodnie z przepisami spółka oficjalnie poinformuje o tym rynek.- Najważniejszym realizowanym przez nas kontraktem jest remont bloku 910 MW w Jaworznie. Oprócz tego w Koksowni Radlin z grupy JSW prowadzimy budowę bloku energetycznego opalanego gazem, w Elektrowni Bełchatów z grupy PGE budujemy młynownię oraz instalację odsiarczania. Dla elektrowni Obrenovac w Serbii dostarczamy kocioł a dla elektrowni Lombok w Indonezji mamy kontrakt na dostawę i montaż kotła.Pozyskiwanie nowych kontraktów jest uzależnione od możliwości pozyskania przez Rafako gwarancji, czyli wracamy do początku naszej rozmowy, czyli do inwestora.