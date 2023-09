Rafako nie może dogadać się z inwestorem. Potrzebuje pożyczki, by przetrwać

Rafako nie zawrze transakcji z inwestorem w przewidywanym terminie (do 30 września) i w celu zapewnienia bieżącej płynności zawnioskowało o pożyczkę w wysokości 15 mln zł.

Przypomnijmy, w sierpniu bieżącego roku spółka PG Energy Capital Management (inwestor) oraz PBG, które jest większościowym udziałowcem Rafako, zawarły wstępną umowę inwestycyjną, dotyczącą objęcia akcji raciborskiej spółki.

Zgodnie z harmonogramem zakończenie transakcji, która może uratować Rafako, miało nastąpić do 30 września 2023 roku.

Jednak w czwartek (14 września) Rafako podało, że zawarcie transakcji z inwestorem nie będzie możliwe w terminie przewidzianym w harmonogramie zawartym we wstępnej umowie inwestycyjnej. To zła wiadomość dla spółki w tarapatach.

Dlatego Rafako zawnioskowało o udzielenie przez inwestora i PFR FIZAN pożyczki w kwocie 15 mln zł.

- W ocenie zarządu skuteczne zakończenie transakcji inwestorskiej w późniejszym terminie wymaga uzyskania przez spółkę dodatkowego finansowania pomostowego, mającego na celu zapewnienie bieżącej płynności spółki, pozwalającego na terminową spłatę wymagalnych zobowiązań spółki, w szczególności zobowiązań wynikających z układu realizowanego przez spółkę, w okresie wymaganym dla spełnienia warunków zawieszających wskazanych w ofercie oraz zakończenia transakcji inwestorskiej - podało Rafako.

Spółka dodała, że źródłem spłaty pożyczki byłyby środki pozyskane przez spółkę od inwestora w ramach tej transakcji.

To już kolejne podejście do znalezienia inwestora dla Rafako. Na początku roku negocjacje na temat przejęcia prowadziła należącą do Michała Sołowowa spółka MS Galleon z siedzibą w Wiedniu.