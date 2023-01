Rafako odpowiada Tauronowi. Podważanie testów węgla uważa za absurdalne

Raciborska firma Rafako uważa, że podważanie przez Taurona wiarygodności wyników próbek węgla spalanego w bloku energetycznym 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzono jest bezzasadne. Dodaje, że chce mediacji, ale nie może przedłużyć gwarancji, czego oczekuje Tauron.

Dziś na konferencji prasowej prezes spółki Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński poinformował, że pobrane przez Główny Instytut Górnictwa (GIG) na wniosek sądu próbki węgla nie dowodzą, iż jest on przyczyną częstych awarii bloku energetycznego 910 MW, bo zostały pobrane z niewłaściwego miejsca.

Tauron Wytwarzanie, który jest właścicielem bloku 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno, nadal podtrzymuje, że to wady konstrukcyjne są główną przyczyną awaryjności kotła, a nie, jak twierdzi Rafako – jego budowniczy, zła jakość węgla.

Tauron chce od Rafako przedstawienia harmonogramu prac na bloku 910, co jest warunkiem osiągnięcia kompromisu. Rafako mówi jednak, że nie ma jak przygotować harmonogramu, bo nie ma dostępu do bloku.

Jak widzimy na poniższym zdjęciu, Tauron uważa, że miejsca zaznaczone na czerwono, z których Główny Instytut Górnictwa (GIG) pobrał próbki węgla na wniosek sądu, nie są miejscami, gdzie znajdował się węgiel kontraktowy – a więc odpowiedni do spalania w bloku energetycznym 910 MW.

Rzecznik prasowy Rafako Jacek Balcer zdecydowanie nie zgadza się z tą opinią.

- Zarzuty, że inspektorzy GIG nie wiedzą, skąd pobierać węgiel, są absurdalne. Sąd wskazał miejsca, z których próbki są najbardziej wiarygodne, przecież to fachowcy. Gdyby uznali, że miejsca wskazane przez sąd nie są adekwatne do wykonania odpowiednich badań, to z pewnością zwróciliby na to uwagę sądowi - powiedział WNP.PL.

- W piśmie do sądu, w którym wnioskowaliśmy o zabezpieczenie dowodów, wskazano miejsca, gdzie one się znajdują. Natomiast inspektorzy GIG doskonale wiedzą, czy próbki pobrane z takich miejsca są adekwatne, czy nie - dodał.

Inspektorzy GIG pobrali węgiel z bunkra. Jak tłumaczy Rafako, to najlepsze miejsce do sprawdzenia jego jakości

Tauron poinformował, że wysłał własne próbki węgla do analizy, z tym że obecnie blok 910 MW nie doświadcza awarii. Próbki badane przez GIG, których wiarygodność podważa Tauron, zostały pobrane we wrześniu 2022 roku, czyli miesiąc po dużej awarii kotła. Wtedy już Rafako nie było wpuszczane na teren elektrowni z powodu konfliktu, a więc, jak argumentuje rzecznik raciborskiej spółki, nie posiadało informacji, jakie paliwo leży na składach.

Tauron Wytwarzanie uważa, że nie można uznawać, iż węgiel pobierany z bunkra jest wiarygodnym dowodem na jego złą jakość. Rafako nie zgadza się jednak z tą argumentacją i prezentuje nam drogę paliwa do kotła.

- Węgiel trafia do bunkra taśmociągiem ze składowiska i to jest jedyne miejsce, gdzie może być mieszany. Z taśmociągu pobiera go co jakiś czas przez cały dzień próbopobierak. To, co pobiera jest, później mielone i w ten sposób uzyskuje się średnią próbkę z całego dnia - wyjaśnił Jacek Balcer.

- Jednak w bunkrze znajdują się różne pokłady węgla, raz gorsze, a raz lepsze i owszem można powiedzieć, że pobrana próbka nie obrazuje, jakie paliwo średnio jest podawane przez cały dzień, ale ona najlepiej obrazuje wszystkie rodzaje węgla, jakie de facto trafiają do kotła. To, co jest pobrane z bunkra, jest więc idealnym obrazem tego, jaki faktycznie węgiel jest spalany, bo w bunkrze nie można już nic zmieszać czy zamienić - powiedział WNP.PL rzecznik Rafako.

Rafako chętnie usunie wszystkie pojawiające się usterki w bloku 910 MW i nie zgadza się na warunki negocjacyjne postawione przez Taurona

Balcer zapewnił nas, że kocioł nie ma wad projektowych, chociaż przyznał, że w początkowej fazie działania mogły pojawić się usterki, a Rafako było je gotowe usunąć. Twierdzi, że gdyby nie nota na 1,3 mld zł, która stawia pod znakiem zapytania dalsze istnienie budowlanej spółki, a także nie nastawienie Taurona, który nie chce z raciborską firmą rozmawiać, usterki dawno byłyby usunięte.

Balcer zwrócił uwagę, że od pół roku Rafako nie ma na dostępu bloku, a Tauron nie płaci firmie faktur. Zdementował również deklarację Taurona, że Rafako zerwało mediacje, i że prosiło o ich wznowienie.

Tauron natomiast postawił dziś warunki dotyczące mediacji, których następna runda odbędzie się 24 stycznia w Prokuratorii Generalnej. Spółka chce wydłużenia gwarancji na blok energetyczny, przedstawienia harmonogramu prac naprawczych i usunięcia wad i usterek.

- My uważamy, że do mediacji przystępuje się bez warunków wstępnych, a Tauron przychodzi do Rafako z takimi warunkami. Nie chcę zdradzać szczegółów mediacji, bo są objęte tajemnicą, ale nie możemy zgodzić się na to, by wydłużyć gwarancję na blok, o którego sposobie eksploatacji przez pół roku nic nie wiemy, podobnie jak nie wiemy, jakim paliwem był zasilany przez pół roku. Bez audytu technicznego bloku z naszej strony o wydłużeniu gwarancji nie może być mowy - powiedział WNP.PL Jacek Balcer.

- My byliśmy w trakcie naprawy usterek, a nie wad projektowych, ale dostęp do bloku został nam cofnięty. Tauron przestał wpuszczać Rafako na teren elektrowni. A przedstawienie nowego harmonogramu napraw jest w tej chwili niemożliwe, bo nasi inżynierowie nie są wpuszczani na blok. Nie wiemy, w jakim stanie jest blok i co wymaga naprawy - podkreślił.

Dziś raciborski zakład Rafako odwiedził były premier Donald Tusk. Jednocześnie Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność wezwał Ministerstwo Aktywów Państwowych do mediacji w sporze pomiędzy Tauronem i Rafako. Jak dowiedziało się WNP.PL, resor aktywów państwowych takich planów nie ma, bo jego zdaniem jest spór czysto gospodarczy i ministerstwa nie dotyczy.