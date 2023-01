Rafako odpowiada Tauronowi. Też grozi pozwem, nadzieje pokłada w związkowcach

Po tym jak Rafako ogłosiło, że zamierza przygotować wniosek o upadłość Tauron zaoferował na Twitterze, że jest w stanie zamrozić notę, która wzywa spółkę z Raciborza do wypłaty ponad 1,3 mld roszczeń związanych z problemami bloku 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno.





Rafako ogłosiło dziś, że chce przygotować wniosek o upadłość, po tym jak wczoraj Tauron zażądał od spółki z Raciborza ponad 1,3 mld złotych za awaryjny blok 910.

Konflikt między obydwiema spółkami narastał od miesięcy w związku z problemami technicznymi najnowocześniejszego bloku węglowego w Polsce w Elektrowni Nowe Jaworzno, którego Tauron Wytwarzanie jest właścicielem, a Rafako budowniczym.

Rafako zarzuca Tauronowi, że przyczyną licznych awarii jest zła jakość spalanego węgla, którą potwierdziła dzisiaj pokazana analiza GIG-u (Głównego Instytutu Górnictwa), z kolei Tauron twierdzi, że blok 910 ma wady konstrukcyjne.

Jak powiedział WNP.PL prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki propozycja Taurona, żeby zamrozić notę niczego nie zmienia i nie jest przesłanką do tego by Rafako nie składało wniosku o upadłość.

- Nasz krok to nie jest strategia biznesowa, ponieważ zaistniały przesłanki do tego by złożyć wniosek o upadłość, kodeks spółek handlowych nie przewiduje takiego pojęcia jak zamrożenie – mówi szef Rafako.

Według niego wystawienie noty na 1,3 mld to działanie bez precedensu ze strony jakiejkolwiek spółki skarbu państwa.

- Z tego roszczenia ponad 1,1 mld to kary umowne i moim zdaniem sąd ich nie zasądzi, a według Taurona 160 mln to koszt usunięcia wad, my szacujemy je na 20 mln – powiedział Domagalski.

Według prezesa Rafako Tauron wystawił notę z premedytacją, chcąc doprowadzić Rafako do upadku i uniemożliwić ugodę.

Roszczenia Taurona uderzają również w konsorcjanta Rafako Mostostal Warszawa, który chociaż jest udziałowcem pasywnym umowy, w świetle prawa również poniesie odpowiedzialność finansową, jeśli Rafako upadnie.

Rafako nie pozostanie dłużne Tauronowi i również złoży przeciwko spółce pozew o roszczenia

Domagalski-Łabędzki powiedział w trakcie konferencji prasowej, że Rafako jeszcze przed ogłoszeniem upadłości zamierza złożyć w sądzie pozew, gdzie zażąda od Taurona około 1 mld złotych zadośćuczynienia, w związku ze stratami finansowymi i wizerunkowymi, które jego spółka ma ponosić z winy Taurona.

Podkreślił, że wielokrotnie chciał podjąć rozmowy z Tauronem na temat koniecznych napraw bloku 910, ale Tauron miał nie być nimi zainteresowany i nie dopuszczał Rafako do bloku. Deklaracje Taurona o chęci dogadania się nazwał "oszustwem".

Rafako chce dokładnie policzyć jakie szkody poniosło w związku ze sporem z Tauronem i wówczas złożyć pozew przeciwko spółce energetycznej.

Obecny na dzisiejszej konferencji wiceprezes Rafako Maciej Stańczak podkreślił też, że blok 910 jest krytyczny dla polskiego systemu energetycznego, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę, że około 50 proc. jednostek jest z różnych powodów wyłączona.

Podczas konferencji raciborska spółka przedstawiła również wyniki badań węgla GIG-u, z których wynika, że spalane paliwo w kotle w Jaworznie miało nieodpowiednią jakość. W niektórych wypadkach parametry były przekroczone nawet o 1551 proc., jednak jak pokazuje poniższa analiza GIG właściwie wszystkie parametry spalanego w bloku 910 węgla były przekroczone.

Domagalski-Łabędzki przyznał, że w bloku 910 występowały również usterki i wady projektowe, ale o charakterze nielimitującym, czyli takim, który nie wyklucza pracy kotła. Jak dodał Rafako chciało je usunąć.

Co dalej z Rafako? Zarząd chce ratować spółkę, a w rozwiązanie konfliktu włączyły się związki zawodowe

Na razie nie wiadomo czy Rafako faktycznie ogłosi upadłość. Domagalski-Łabędzki podkreślał, że jeśli tak, to będzie oznaczać poważne konsekwencje dla jego interesariuszy, jak na przykład PFR (Polski Fundusz Rozwoju), posiadający 7 proc. akcji Rafako.

Rafako dostało 100 mln złotych pomocy publicznej. Aby nie dopuścić ostatecznie do upadłości zamierza rozmawiać z bankami, aby mieć fundusze na działalność, a ich zwrot chciałby pokryć z kar, które w wyniku procesu sądowego Tauron musiałby wypłacić na rzecz Rafako. Raciborska spółka jest pewna, że w świetle posiadanych przez nią dowodów Tauron proces przegra.

Na razie Rafako ma też bieżące zamówienia, w tym od PGG (Polska Grupa Górnicza). Nie przewiduje też zwolnień, ale wszystko ma się rozstrzygnąć w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Całą sytuacją są jednak zaniepokojeni związkowcy tak z Rafako i z Taurona. Ci drudzy pojawili się na dzisiejszej konferencji Rafako i zapewniali, że chcą rozwiązania konfliktu, a upadłość Rafako nie będzie korzystna dla żadnej ze stron. Jeszcze dziś zamierzają w Sejmie złożyć pismo, które ma trafić także do premiera Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina.

Prezes Domagalski-Łabędzki nie wyklucza, że interwencja związkowców obydwu firm, mogłaby wypracować jakieś rozwiązanie.

Tymczasem Tauron zaproponował właśnie Rafako dalsze rozmowy. Na poniedziałek zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Tauron Wytwarzanie i Rafako w siedzibie Prokuratorii Generalnej.

– Jeżeli Rafako podejmie konstruktywne rozmowy, prowadzące do zawarcia ugody, to jest możliwe rozważenie przez TAURON Wytwarzanie zawieszenia dalszych działań prawnych, wynikających z wystawienia noty. Jeżeli Rafako przedłuży gwarancje bankowe, możemy nadal rozmawiać, a nota zostanie zamrożona. Zapisy kontraktowe, także te zawarte w ugodach, na podstawie których wyliczone zostały kwoty kar, były znane Rafako co najmniej od dwóch lat, mimo to nie chcieli prowadzić w dobrej wierze konstruktywnych rozmów ugodowych – mówi prezes zarządu Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński.