Rafako ostrzega przed katastrofą przemysłową w Elektrowni Jaworzno

Nowemu blokowi w Elektrowni Jaworzno należącej do Grupy Tauron może grozić awaria z powodu braku odpowiedniego węgla - pisze Onet. Jak ustalił portal, z powodu wykrycia zanieczyszczeń codziennie dochodzi do awaryjnego zatrzymania taśmy nawet 200 razy.

Rafako, które wybudowało blok 910 MW i pomaga w jego eksploatacji, twierdzi, że jest zmuszane do jego utrzymywania mimo katastrofalnej jakości węgla.

- To grozi trwałym uszkodzeniem instalacji. Staraliśmy się przekonać Tauron do wypracowania odpowiedniej metodyki pracy w tych warunkach. Bezskutecznie - powiedział Onetowi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako.

Dziś Rafako ma przerwać pracę w Jaworznie.

Onet zapoznał się z dokumentacją zdjęciową tego, co systemy awaryjne wychwyciły na taśmach transportujących surowiec do nowego bloku w jaworznickiej elektrowni - jednej z najważniejszych w kraju. Wśród brył węgla widać zwykłe kamienie, mnóstwo stalowych prętów, śrub, gwoździ, żwiru, a nawet części gumowych opon. To grozi katastrofą.

Rafako bije na alarm. 4 sierpnia spółka skierowała list do wicepremiera i szefa resortu aktywów państwowych Jacka Sasina i Mateusza Bergera, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Informuje w nim rządzących o sytuacji i ostrzega przed katastrofą przemysłową.

- Grozi nam to, że za chwilę inwestycja warta 6,5 mld zł rozsypie się i to dosłownie - mówi Radosław Domagalski-Łabędzki.

Do budowanego przez Rafako bloku elektrowni Jaworzno miał być dostarczany węgiel wydobywany w kopalniach Taurona. Tymczasem jego nie ma. Zwały przy elektrowni są praktycznie puste. Nowy blok już nie pracował na przełomie lipca i sierpnia z powodu braku paliwa. Problemy z węglem zaczęły się w maju.

Spółka Tauron nie odpowiedziała na pytania Onetu. Wcześniej zapewniała, że w Jaworznie odpowiedniego węgla nie brakuje.

- Paliwo do bloku spełnia kryteria opisane w kontrakcie. W tym roku dostarczyliśmy prawie 400 tys. ton węgla - mówił w lipcu rzecznik spółki Łukasz Zimnoch w odpowiedzi na pytania Business Insider Polska.

Tymczasem, jak pisze Onet, nowy blok potrzebuje około 200 tys. ton miesięcznie.