Rafako reaguje na roszczenia Taurona

Rafako uważa, że żądanie zapłaty kary umownej w wysokości 1,3 mld złotych za problemy techniczne najnowocześniejszego bloku węglowego w Polsce, w Elektrowni Nowe Jaworzno nie ma żadnych podstaw. Jutro ma przedstawić dowody, które obalają zarzuty Taurona.

- Żądanie zapłaty jest bezzasadne, bezprawne, a część zarzutów przedstawionych na konferencji jest po prostu nieprawdziwych – powiedział WNP.PL Jacek Balcer – rzecznik prasowy Rafako.

- Do zarzutów odniesiemy się do nich jutro, po kolei do każdego, prezentując konkretne dowody oraz aktualne zdjęcia – dodał.

Balcer zapowiada, że Rafako zaprezentuje jutro konkretne wyniki badań węgla wraz z analizą jak wpływają przekroczenia poszczególnych parametrów na prace bloku.

- Nieprawdą jest przede wszystkim, że problemy z węglem nie były komunikowane Tauronowi – wręcz przeciwne były komunikowane od 2019 roku – podsumował Balcer.