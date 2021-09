Rafako ściąga pracowników i podwykonawców z bloku w Jaworznie

Od kilku dni Rafako ściąga firmy podwykonawcze z prac remontowych przy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III - usłyszeliśmy z kilku źródeł. Na terenie bloku trwają obecnie jedynie prace zabezpieczające.

Trudna sytuacja finansowa

Blok niezgody

Zarząd Rafako o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych powiadomił na piśmie zakładowe organizacje związkowe.Zgodnie z założeniami zarządu, zwolnienia grupowe będą dotyczyć maksymalnie 190 pracowników Rafako.Spółka zaznacza, że ostateczna liczba objętych redukcją zatrudnienia pracowników, jak również koszty i oszczędności z niej wynikające, będą znane po zakończeniu konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.Sytuacja Rafako nie jest łatwa. Kilka dni temu firma przedstawiła wybrane szacunkowe dane finansowe i operacyjne za pierwsze półrocze 2021 r. Wynika z nich, że przychody ze sprzedaży za pierwsze sześć miesięcy roku wyniosły 235,5 mln zł. Spółka odnotowała stratę z pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 13,4 mln zł oraz stratę brutto wynoszącą 33,3 mln złotych. Tyle samo wyniosła strata netto z działalności kontynuowanej - 33,3 mln zł.- Największy wpływ na wynik finansowy ma utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie 16,2 mln zł oraz odsetki od instrumentów finansowych w wysokości 6,7 mln zł - podała spółka.Przypomnijmy, że 2 sierpnia 2021 r. Tauron i Rafako poinformowały, że do 25 lutego 2022 roku zakończą prace naprawcze bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Jak wyjaśniono, prace będą prowadzone w rejonie komory paleniskowej. Prace te doprowadzą do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnią bezawaryjną pracę jednostki w dłuższej perspektywie czasowej.Jednak na początku września 2021 r. pojawiły się informacje o kłopotach z pracami remontowymi a Rafako poinformowało, że dobrze by było, gdyby Tauron zainwestował w raciborską spółkę.- Zaproponowaliśmy Tauronowi zainwestowanie w Rafako na racjonalnych naszym zdaniem warunkach. Przedmiotem rozmów nie jest kwestia pieniędzy na naprawę bloku - mówił WNP.PL Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako. Przedstawiciele Taurona odpowiedzieli, że spółka nie ma zamiaru angażować się kapitałowo w Rafako.Największym akcjonariuszem Rafako jest grupa PBG, która posiada łącznie 33,33 proc. akcji (z czego bezpośrednio 6,02 proc. i poprzez swoją spółkę Multaros Trading Company z Cypru 27,31 proc.).Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez PFR TFI, posiada 9,90 proc. akcji spółki.