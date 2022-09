Rafako twierdzi, że Tauron niszczy dowody w sprawie awarii bloku w Jaworznie

Rafako złożyło wniosek do sądu o zabezpieczenie dowodów w sprawie próbek węgla, które zasilały blok energetyczny 910 MW w Jaworznie. Jak twierdzi budowlana firma, Tauron uniemożliwił ich pobór.

Blok 910 MW w Jaworznie jest najmłodszym blokiem energetycznym w Polsce opalanym węglem kamiennym.

6 sierpnia doszło do awarii bloku. Rafako - budowniczy bloku - twierdzi, że stało się to przez zasilanie jednostki węglem słabej jakości.

Tauron Polska Energia odpiera zarzuty i twierdzi, że Rafako próbuje ukryć w ten sposób niedostatki własnej pracy.

„W związku z faktem uniemożliwienia przez Nowe Jaworzno Grupa Tauron poboru próbek węgla przez Rafako, pomimo wielokrotnych wezwań przekazywanych przez Rafako do Tauronu, zostaliśmy zmuszeni do złożenia wniosku o zabezpieczenie dowodów w Sądzie Rejonowym w Jaworznie” - czytamy w komunikacie Rafako.

„Z uzyskanych przez Rafako informacji wynika, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron dokonało poboru próbek węgla z bunkrów Bloku 910 MW w Jaworznie bez udziału Rafako oraz nie informując go o tym, a co więcej w dniu 1 września 2022 roku NJGT nie dopuściło przedstawicieli Rafako do udziału w tej czynności - twierdzi budowlana firma.

W komunikacie raciborskiej spółki dodano, że 31 sierpnia 2022 Tauron uruchomił blok 910 MW w Jaworznie „rozpoczynając niszczenie dowodów poprzez spalanie węgla z bunkrów bloku 910 MW”.

Zapadła już decyzja sądu o zabezpieczeniu dowodów, czyli próbek węgla

1 września Sąd Rejonowy w Jaworznie wydał postanowienie o zabezpieczeniu dowodów, czyli próbek węgla: próbek węgla ze składowiska nr 1 i składowiska nr 2 na terenie Elektrowni Nowe Jaworzno Grupa Tauron przy ul. Dobrej Energii 11 w Jaworznie przeznaczonych do spalania w nowo wybudowanym Bloku o mocy 910 MW; rozjemczych próbek węgla pobieranych z próbopobieraków znajdujących się na terenie Bloku 910 MW; próbek węgla z młynów, podajników węgla i bunkrów Bloku 910 MW w Jaworznie.

Rafako wzywa w związku z tym Tauron do zaprzestania niszczenia dowodów i umożliwienia realizacji postanowienia sądu i prawidłowego poboru węgla przez Główny Instytut Górnictwa oraz wykonania ich analiz, a także do udostępnienia i umożliwienia RFK pobrania próbek węgla z miejsc wskazanych w postanowieniu sądu.

Tauron z kolei zauważa, że nie może na razie odnieść się do postanowienia sądu, bo jeszcze go nie otrzymało.

- Sąd nie doręczył NJGT odpisu postanowienia, zatem Spółka obecnie nie jest do niczego zobowiązana. Nie znamy treści wniosku o zabezpieczenie dowodu, wobec czego nie możemy prawidłowo wykonać zobowiązania, o jakim mowa w udostępnianej przez RAFAKO do wiadomości publicznej kserokopii rzekomego postanowienia Sądu, wydanego na posiedzeniu niejawnym. NJGT i Rafako pozostają w toku mediacji, o czym raciborska firma zdaje się zapominać i nie zwraca uwagi na niejawność tego postępowania - podkreśliła Patrycja Hamera rzeczniczka spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, która eksploatuje blok.

W ostatnich tygodniach blok w Jaworznie nie pracował, bo doszło do awarii

Blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno został odstawiony 6 sierpnia 2022 roku w związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza.

Postój miał potrwać - według wcześniejszych informacji Taurona - do 29 sierpnia. W tym czasie wykonawca, Rafako, miał prowadzić prace mające na celu usunięcie wad powstałych w leju kotła. Później Tauron zdecydował o wprowadzeniu wykonawcy zastępczego, który już dokończył prace naprawcze i blok ma ruszyć do końca tygodnia.

30 sierpnia Tauron poinformował, że naprawa leja kotła bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie została zakończona. Energetyczna firma zapewniła, że do końca tygodnia blok ma być zsynchronizowany z siecią i będzie do dyspozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Zgodnie z dokumentami, do których dotarła redakcja WNP.PL 3 sierpnia Rafako wysłało Tauronowi ofertę na sprowadzanie dobrej jakości węgla z Indonezji, który byłby odpowiedni do spalania w bloku energetycznym 910. Rafako zdawało sobie wówczas sprawę, że surowiec, który Tauron zamierzał spalać w Jaworznie, mógł doprowadzić do awarii bloku, do czego doszło.

Rafako oskarża Tauron. Tauron twierdzi, że Rafako nie sprzeciwiało się wyborowi danego rodzaju węgla

Rafako uważa, że do awarii kotła 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno doszło, właśnie dlatego, że Tauron spalał w nim nieodpowiedni węgiel, który spowodował, że doszło do spieków i uszkodzenia młyna, co w konsekwencji poskutkowało wyłączeniem bloku.

Tauron z kolei uważa, że Rafako, które blok 910 zbudowało i jest odpowiedzialne za jego utrzymanie nie radzi sobie z wyzwaniami technicznymi, jakie wiążą się z pracą kotła.

- Podnoszenie rzekomych problemów z jakością węgla jest de facto próbą przykrywania problemów technologicznych, z którymi Rafako sobie nie poradziło. Rafako nie sprzeciwiało się podawaniu danego węgla, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za prowadzenie eksploatacji bloku - powiedziała WNP.PL Patrycja Hamera.

