Raport. Czego nauczył nas energetyczny szok

Raport "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych" to m.in. próba odpowiedzi - głosami menedżerów biznesu - czego na trwałe nauczył nas dramatyczny wzlot cen nośników energii i jak firmy osłabiały jego wpływ na swą sytuację.

Niedawnej premierze raportu "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych", będącego wspólnym przedsięwzięciem ING Banku Śląskiego i Europejskiego Kongresu Gospodarczego, towarzyszyła ekspercka debata wokół najistotniejszych wątków tego opracowania.

Z debaty: - W 2020 roku było 7 tys. godzin przerw w dostawie prądu w Polsce, ale w roku 2021 było to już 20 tys., a w 2022 r. ten poziom doszedł do 60 tys... - podkreśliła Katarzyna Rozenfeld, Non-Executive Director w firmie Grantham.

W gronie fachowców: O raporcie z różnych punktów widzenia

Niektóre z nich pogłębiliśmy, udokładniliśmy, może postawiliśmy w innym świetle, a na pewno skomentowaliśmy. Dopomogła nam w tym grono znakomitych fachowców. Byli to: Dariusz Bliźniak, wiceprezes ds. operacyjnych, Respect Energy; Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski; Tomasz Prejs, prezes zarządu, Stadler Polska oraz Katarzyna Rozenfeld, Non-Executive Director, Grantham. Dyskusje poprowadził Jacek Ziarno, redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.

Zapis wideo całości wydarzenia towarzyszącego premierze naszego raportu "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych" (m.in. wystąpienie Rafała Beneckiego, prezentacja tez tego opracowania i ekspercka dyskusja wokół jego wątków).

Podstawą raportu jest esencja praktyki - rozmowy z menedżerami dużych przedsiębiorstw

Fundamentem naszego raportu były rozmowy dziennikarzy portali Grupy PTWP z menedżerami działających w Polsce dużych firm oraz przedstawicielami zagranicznych izb handlowych, przeprowadzone w pierwszych miesiącach 2023 roku.

Z debaty: Dariusz Bliźniak, wiceprezes Respect Energy wskazał, że w poprawie funkcjonowania i możliwościach systemów elektroenergetycznych dużo da się zrobić bezinwestycyjnie - poprzez odpowiednie rozwiązania organizacyjno-prawne.

Wśród tematów dyskusji znaleźć można wpływ skokowych wzrostów cen nośników energii na koszty firm oraz ceny finalnych produktów i usług - w kontekście skali i reakcji przedsiębiorstw; konsekwencje publicznego wsparcie dla MSP i jego braku w przypadku dużych firm; opinie praktyków biznesu, dotyczące hamulców inwestycji w energię odnawialną i efektywność energetyczną w Polsce - z uwzględnieniem projektów samych firm produkcyjnych; rozważania jak polityka państwa i UE rzutuje na walkę z kryzysem energetycznym; uwagi o presji na zazielenianie produkcji w praktyce (strategie, mechanizmy, przykłady).

"Widać tendencję do ‘stygmatyzacji’ w Polsce firm na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy przyszywa się im łatkę dużych przedsiębiorstw"

Ciekawa jest na przykład opinia Dariusza Bliźniaka, wiceprezesa Respect Energy na temat wypowiedzi jednego z naszych rozmówców (wywiady na potrzeby raportu) - Tomasza Szafarczyka, dyrektora operacyjnego i członka zarządu FoodWell (d. Bakalland), który powiedział: „Duże firmy zostały w Polsce zdemonizowane – jako te, które dużo mogą i zawsze sobie poradzą. To nie jest prawda. Zresztą, czy można mówić o tym, że firma taka jak nasza, jest duża, bo zatrudnia 600 osób i ma 740 mln zł przychodów? To jaką firmą jest zatem Nestle z przychodami 450 mld zł, zatrudniająca blisko 300 tys. ludzi? (…) Polskie firmy w zdecydowanej większości ciągle są bardzo małe i potrzebują wsparcia, a tymczasem widać tendencję do ich ‘stygmatyzacji’ na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy przyszywa się im łatkę ‘dużych przedsiębiorstw’”.

Z debaty: - Prowadząc projekty w perspektywie nawet ośmioletniej, liczymy na przewidywalność. Polska potrzebuje odpowiednich mechanizmów na poziomie unijnym i krajowym, które zapewnią wsparcie dla firm. Rozwiązaniem może być również dywersyfikacja źródeł energii - mówił Tomasz Prejs, prezes zarządu Stadler Polska.

Zapis sesji poprzedzają obserwacje głównego ekonomisty ING Banku Śląskiego Rafała Beneckiego, dotyczące bieżącej sytuacji ekonomicznej 0 i w polskim, i w międzynarodowym kontekście, oraz prezentacja tez-syntez raportu, którą zajął się jego autor - Leszek Kąsek, starszy ekonomista z Biura Analiz Makroekonomicznych, ING Banku Śląskiego.

Z debaty: Michał Mrożek akcentował wagę ram regulacyjno-prawnych, określających m.in. warunki powstawania farm wiatrowych na morzu. Chodzi także o to, by umożliwić zabezpieczenie finansowania tych projektów.

