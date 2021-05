Raport KOBiZE z rynku CO2 - kwiecień 2021

Statystycznie uprawnienia do emisji CO2 ( EUA) w kwietniu 2021 r. zyskały na wartości blisko 15 proc. Licząc od 31maca do 30 kwietnia 2021 r. nastąpił wzrost cen uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX (średnia) z 42,45 euro do 48,74 euro - informuje Krajowy Ośrodek Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w raporcie z rynku CO2 za kwiecień 2021.

Jeszcze w styczniu EUA były po 31 euro...

Dominował popyt wspierany różnymi czynnikami