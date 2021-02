Raport KOBiZE z rynku CO2 - styczeń 2021

Styczeń przyniósł duże wzrosty cen uprawnień do emisji CO2, które sięgnęły 40 euro za tonę. Z prognoz przedstawionych przez KOBiZE wynika, że pod koniec 2021 r. za tonę CO2 trzeba będzie zapłacić 50 euro, a w roku 2030 cena może wzrosnąć do 72 euro.

Uprawnień będzie mniej

Spekulacja na rynku CO2

Prowadzący instalacje funkcjonujące w systemie EU ETS nie mają możliwości wykorzystania uprawnień EUA dla czwartego okresu do rozliczenia swoich emisji za 2020 r. Do tego celu nie mogą być wykorzystywane również uprawnienia EUA sprzedawane na aukcjach pierwotnych od 29 stycznia 2021 r.Rozliczenia można dokonać tylko i wyłącznie uprawnieniami, które znajdują się na rynku wtórnym, tj. na rynku kasowym (spot) i terminowym (np. marcowymi lub kwietniowymi kontraktami futures) na giełdach ICE i EEX dedykowanymi dla trzeciego okresu EU ETS (wraz ze startem aukcji na rynku wtórnym odbywa się również równoległy handel uprawnieniami dla czwartego okresu).Jak zauważają eksperci, niektórzy uczestnicy EU ETS mogą zostać zaskoczeni tym podziałem i nieświadomie kupować uprawnienia dla czwartego okresu myśląc, że mogą nimi rozliczyć 2020 r. Można zatem uznać to za dodatkowy czynnik pro-wzrostowy dla cen uprawnień EUA z czwartego okresu przynajmniej do kwietnia 2021 r.Ponadto sektor przemysłu ma coraz większą świadomość tego, że w przyszłości dostanie mniej uprawnień niż wynoszą potrzeby i w związku z tym prowadzący instalacje nie są skorzy do ich sprzedawania. Co więcej, dążą do dodatkowego zabezpieczenia, wykorzystując cykliczne spadki cen uprawnień – z obserwacji analityków wynika, że okazją do zakupów była cena 25 euro, czy później 30 euro.Ważnym dniem dla uczestników rynku w 2021 r. będzie publikacja Komisji Europejskiej dotycząca liczby uprawnień „w obiegu”, czyli nadwyżki uprawnień (tzw. TNAC) potrzebnej do określenia liczby uprawnień zasilającą rezerwę MSR (która jednocześnie oznacza redukcję wolumenów aukcyjnych) od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. (w tej chwili wolumeny ujęte w kalendarzu aukcji na 2021 r. uwzględniają działanie rezerwy do sierpnia 2021 r.).Tegoroczny TNAC odzwierciedli - spowodowany koronawirusem - 16 proc. spadek emisji w 2020 r., co oznaczać będzie większą redukcję uprawnień z aukcji. Należy zauważyć, że nadwyżka z maja poprzedniego roku była sztucznie zaniżona, ponieważ nie obejmowała wstrzymanych brytyjskich aukcji (ale obejmowała za to popyt, czyli emisje z tego państwa).KOBiZE zwraca uwagę, że na rynku można zauważyć również coraz więcej podmiotów finansowych traktujących zakup uprawnień jako inwestycje długoterminowe. Carbon Reporter poinformował ostatnio, że liczba funduszy inwestycyjnych mająca w swoich portfelach uprawnienia do emisji podwoiła się w latach 2018-2020 (z ok. 100 do 200).Natomiast niedawno Financial Times informował o funduszach hedgingowych, które grają na wzrosty cen w długim terminie, czyli spodziewają się, że uprawnienia EUA będą zyskiwać na wartości. Dowodzą tego informacje podane przez Refinitiv, że w zleceniach na rynku czekają bardzo wysoko obstawiane opcje call na uprawnienia na 2021 r., sięgające wartości od 50 euro do 75 euro.Oczekuje się, że zmienność na rynku uprawnień EUA w 2021 r. będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Przy wycenach uprawnień EUA warto brać pod uwagę inne rynki, np. indeksy akcyjne na świecie (w szczególności w USA). Historia pokazuje, że pomiędzy tymi dwoma rynkami istniała silna korelacja w 2020 r., co pozwala sądzić, że tak samo będzie w 2021 r. Ożywienie gospodarcze, którego spodziewają się ekonomiści w 2021 r. powinno pomóc tym rynkom, a pośrednio również rynkowi uprawnień do emisji.