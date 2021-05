Raport o cenach prądu w UE. Prognozy dla Polski

Ceny energii elektrycznej to jeden z elementów konkurencyjności gospodarek. Nawet w samej UE są mocno zróżnicowane - odzwierciedlają stosowanych technologii produkcji energii, systemów opłat i podatków oraz polityk regulacyjnych. Polskę na tle UE wyróżniają wysokie ceny hurtowe energii elektrycznej, co ma poważne implikacje dla gospodarki. W Polsce w kolejnych latach należy się liczyć ze wzrostem cen energii elektrycznej. Czas pokaże, czy i jak zmieni się unijna mapa cen prądu. Prezentujemy raport „Ceny energii: Polska na tle Europy”.

Rekordowe ceny uprawnień do emisji CO2

Handel zagraniczny energią elektryczną. Polska importerem



Prognozy ceny energii dla odbiorców końcowych

Galopada cen CO2 i rynek mocy

W IV kwartale 2020 r. Polska była drugim najdroższym rynkiem dnia następnego w UE w przypadku dostaw energii ze stałą ceną w ciągu doby - ze średnią ceną na poziomie 54 euro/MWh. Droższa w tym ujęciu była tylko Malta ze średnią ceną w IV kwartale 2020 na poziomie 56 euro/MWh.Według raportu w 2020 roku w Polsce łączny udział węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej spadł do 69 proc. w porównaniu do 73 proc. w 2019 r.Według danych z giełd energii, w tym TGE, ceny zamknięcia, czyli na ostatni dzień obrotu w miesiącu, dla kontraktów typu BASE w marcu 2020 z dostawą na 2021 rok wynosiły w Polsce niespełna 47 euro/MWh, w Niemczech poniżej 36 euro/MWh, we Francji niecałe 40 euro/MWh, a w Szwecji poniżej 20 euro/MWh.Natomiast ceny zamknięcia, czyli na ostatni dzień obrotu w miesiącu, dla kontraktów typu BASE w marcu 2021 z dostawą na 2022 rok wynosiły w Polsce blisko 65 euro/MWh, w Niemczech prawie 57 euro/MWh, we Francji ponad 56 euro/MWh, a w Szwecji około 26 euro/MWh.(We wszystkich zestawieniach Raportu określenie "energia" odnosi się do energii elektrycznej)Uprawnienia do emisji CO2 w następstwie wprowadzonych w 2018 roku regulacji (dyrektywa MIFiD II) są instrumentem finansowym.Według informacji podanych przez PGE, w IV kwartale 2020 roku średnia ważona cena uprawnień do emisji CO2 (instrumentu EUA DEC 20) wyniosła 26,59 euro/t i była o 8 proc. wyższa od średniej ceny 24,57 euro/t instrumentu EUA DEC 19 w analogicznym okresie poprzedniego roku.W całym 2020 roku średnia ważona notowań instrumentu EUA DEC 20 wyniosła 24,14 euro/t CO2 i była o 2 proc. niższa od średniej ceny 24,66 euro/t CO2 instrumentu EUA DEC 19 w analogicznym okresie poprzedniego roku. To przede wszystkim efekt załamania cen, wywołany wybuchem pandemii.Ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA) są w trendzie wzrostowym od listopada 2020 roku i co jakiś czas biją kolejne rekordy. W pierwszym notowaniu w 2021 roku cena kontaktu terminowego z dostawą w grudniu 2021 (EUA Dec 21), który jest kontraktem benchmarkowym, wyniosła 33,69 euro. Na początku trzeciej dekady kwietnia 2021 ceny uprawnień do emisji CO2 przebiły 47 euro, a na początku maja 2021 sięgnęły poziomu 50 euro.Analiza Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) utworzonego w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) z początku 2020 roku pokazała, że przyjęcie 55-proc. celu redukcyjnego dla UE będzie powodować wzrost ceny uprawnień do poziomu 76 euro/EUA w 2030 roku.W efekcie wyższych w Polsce niż w krajach ościennych cen hurtowych energii elektrycznej - a także wskutek wzrostu technicznych możliwości międzynarodowej wymiany handlowej energii elektrycznej w ostatnich latach - import energii elektrycznej do Polski rósł.Według informacji uzyskanych od PSE, w 2020 roku w ramach wymiany handlowej Polska wyeksportowała niespełna 1,65 TWh energii elektrycznej (w 2019 nieco ponad 1,15 TWh), a import wyniósł około 14,74 TWh (w 2019 r. około 11,55 TWh).Oznacza to, że w 2020 roku Polska była nadal importerem energii elektrycznej netto, co trwa od 2014 roku, a ujemne saldo w handlu prądem (przewaga importu nad eksportem), wynoszące w 2020 roku blisko 13,1 TWh, było większe niż rok wcześniej, kiedy wyniosło prawie 10,4 TWh.W 2020 roku najwięcej energii elektrycznej wpłynęło do Polski ze Szwecji (blisko 3,9 TWh), a w dalszej kolejności z Niemiec (około 3,5 TWh) i z Czech (około 3,1 TWh). Natomiast w minionym roku Polska najwięcej energii elektrycznej wyeksportowała do Niemiec (około 0,6 TWh), a w dalszej kolejności na Litwę (ponad 0,5 TWh) i do Czech (prawie 0,25 TWh).W I kwartale 2021 roku w ramach wymiany handlowej import energii elektrycznej do Polski wyniósł 2975,3 GWh wobec 3250 GWh rok wcześniej, przy braku importu z Ukrainy w pierwszych dwóch miesiącach 2021 r. Natomiast eksport energii elektrycznej w I kwartale 2021 wyniósł 818,5 GWh wobec 546,2 GWh rok wcześniej (na podstawie danych PSE).Według analiz zawartych w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) to właśnie wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz koszty rozwoju technologii bezemisyjnych będą determinować prognozowany wzrost cen energii elektrycznej w Polsce.W PEP 2040 zaprezentowano projekcję cen energii elektrycznej dla trzech grup odbiorców (gospodarstwa domowe, usługi, przemysł). Pokazują one, że przewidywany jest wzrost cen energii elektrycznej dla każdej z tych grup.W przypadku gospodarstw domowych prognoza PEP 2040 mówi o wzroście cen z poziomu 718 zł/MWh w 2020 roku do 839 zł/MWh w 2025 roku i 869 zł/MWh w 2040. W przypadku przemysłu ta prognoza mówi o wzroście cen z poziomu 498 zł/MWh w 2020 roku do 554 zł/MWh w 2025 roku i 555 zł/MWh w 2040.Pokazuje to, że wg PEP 2040, po 2025 roku przewidywana jest stabilizacja cen energii elektrycznej w Polsce. Jednak zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), w Polsce w obecnej dekadzie należy się spodziewać systematycznie rosnących kosztów zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną i to nie tylko do 2025 roku.Prognozy IEO wskazują, że w latach 2021-2030 należy liczyć się ze wzrostem kosztów wytwarzania energii elektrycznej z 317 zł/MWh do 413 zł/MWh (bez inflacji), czyli o 30 proc., oraz wzrostem kosztów dystrybucji. W ciągu dekady wg IEO średnie ceny dystrybucji energii wzrosną o ok. 25 proc. (bez inflacji).- Wzrost łącznych kosztów zaopatrzenia w energię dotyczy najbardziej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ale dotknie także dużych przemysłowych odbiorców energii oraz (w drugiej kolejności, po wymaganym przez UE odejściu od powszechnych rekompensat kosztów zakupu energii) gospodarstwa domowe. Na wzrost cen energii dla odbiorców najbardziej wpływać będzie wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz koszty tzw. rynku mocy, czyli wydatków na dłuższe podtrzymywanie pracy konwencjonalnych zasobów wytwórczych (elektrowni węglowych) - ocenił Grzegorz Wiśniewski w marcu 2021 r.O ile jasne jest, że ceny samej energii elektrycznej w Polsce będą w najbliższych latach determinowane przez ceny węgla i uprawnień do emisji CO2, o tyle w przypadku cen dystrybucji sytuacja jest bardziej złożona, gdyż są to ceny regulowane, w Polsce zatwierdzane przez prezesa URE.Natomiast niewątpliwie jest kilka czynników kosztotwórczych, które mogą się w najbliższych latach przełożyć na wzrost cen dystrybucji. Należą do nich m.in. koszty planowanej masowej instalacji liczników ze zdalnym odczytem energii, dalszego rozwoju sieci niezbędnego do przyłączania kolejnych OZE czy rozwoju sieci przesyłowych na potrzeby wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych.Należy podkreślić, że koszty dystrybucji są istotną składową całkowitych cen energii elektrycznej dla odbiorców. Według danych URE w IV kwartale 2019 roku w skali całego rynku udział kosztów dystrybucji w całkowitych cenach energii dla odbiorców końcowych wynosił ponad 40 proc., a w przypadku gospodarstw domowych ponad 47 proc.W 2021 roku, głównie ze względu na wprowadzenie do taryf dystrybucyjnych kosztów rynku mocy, średnie opłaty dystrybucyjne wzrosły w Polsce w porównaniu do 2020 roku w przypadku największych dystrybutorów w granicach od ponad 16 proc. do 20 proc.Mimo wysokich cen hurtowych, przynajmniej przed tegoroczną galopadą cen uprawnień do emisji CO2 i przed wprowadzeniem do rachunków kosztów rynku mocy, ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w Polsce nie należały do najwyższych w UE. Odrębnej analizy wymagałoby to, jak mają się te ceny w stosunku do siły nabywczej ludności.Według danych Eurostatu w II półroczu 2021 r. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych w przypadku gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii na poziomie od 2,5 MWh do 5 MWh wynosiła dla UE-27 około 213,4 euro/MWh.W tym okresie najwyższa cena średnia dla odbiorców indywidualnych o wskazanym wyżej zużyciu energii obowiązywała w Niemczech (około 300,6 euro/MWh), a najniższa w Bułgarii (98,2 euro/MWh). W Polsce wyniosła zaś około 151 euro/MWh i była mniejsza nie tylko niż w Niemczech, ale też w Danii, Belgii czy Hiszpanii, a wyższa niż na przykład w Holandii lub na Węgrzech.W skali UE ceny energii elektrycznej dla odbiorców innych niż w gospodarstwach domowych są podobnie zróżnicowane, co w przypadku odbiorców indywidualnych.Ceny energii elektrycznej zależą m.in. od poziomu jej zużycia. Eurostat wyróżnia siedem grup odbiorców biznesowych począwszy od grupy o zużyciu do 20 MWh rocznie, a skończywszy na grupie o rocznym zużyciu ponad 150 tys. MWh.Przeanalizowaliśmy ceny energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej innych niż odbiorcy indywidualni, którzy zużywają rocznie od 500 MWh do 2000 MWh energii elektrycznej, czyli dla średnich przedsiębiorców.W II półroczu 2021 według danych Eurostatu średnia cena energii elektrycznej w UE-27 dla tej grupy przedsiębiorców wyniosła 152,2 euro/MWh. Najwyższa była w Danii (239,4 euro/MWh), a najniższa w Norwegii (60,3 euro/MWh). W Polsce wyniosła 132,5 euro/MWh i była mniejsza nie tylko niż w Danii, ale też mniejsza niż w Niemczech, we Włoszech czy na Słowacji, a większa niż na przykład we Francji lub na Węgrzech.