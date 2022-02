RCB: bez prądu pozostaje ponad 135 tys. odbiorców

Bez prądu pozostaje ponad 135 tys. odbiorców w całym kraju, najwięcej w woj. mazowieckim i zachodniopomorskim - poinformował w niedzielę rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Damian Duda.

Rzecznik RCB podał dane na Twitterze. Według stanu na godz. 18.00 bez dostaw prądu pozostaje 135 309 odbiorców. W woj. mazowieckim prądu pozbawionych jest ok. 45 tys. gospodarstw domowych, w woj. zachodniopomorskim - ok. 41 tys., wielkopolskim - ok. 18 tys. i podlaskim - ok. 14 tys.

Damian Duda przekazał też, że w niedzielę od północy do godziny 16.00 strażacy otrzymali 3341 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę SMS-y z ostrzeżeniami przed porywistym wiatrem i burzami oraz informacją o możliwych przerwach w dostawie prądu. Otrzymali je mieszkańcy 14 województw (z wyłączeniem podlaskiego i lubelskiego).

IMGW poinformowało, że w nocy z niedzieli na poniedziałek będzie się przemieszczać z Danii nad Bałtyk niż Antonia (zwany też Franklinem). Porywy wiatru na przeważającym obszarze kraju sięgną 65 km/h, w drugiej połowie nocy 80 km/h, a na zachodzie i nad morzem nawet 90 km/h. Za niżem Antonia nadciąga już kolejny - Bibi. W nocy z wtorku na środę i w środę za sprawą Bibiego porywy wiatru osiągną 90 km/h.

Jeszcze silniej będzie wiało w poniedziałek. Wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h, przejściowo do 90 km/h, nad morzem nawet do 100 km/h. Najsilniej będzie wiało w górach - do 130 km/h, gdzie porywy spowodują zawieje i zamiecie śnieżne. Osłabienia wiatru można spodziewać się w poniedziałek wieczorem.