Reaktor atomowy będzie lżejszy niż fotowoltaika

Brytyjska Agencja Kosmiczna ogłosiła wsparcie dla projektu firmy Rolls-Royce, który dotyczy budowy nuklearnego reaktora na potrzeby misji na księżycowych. Miałby on działać na powierzchni Srebrnego Globu i zapewniać energię astronautom.

Jedną z największych potrzeb wszelkich kosmicznych misji jest zapewnienie dostatecznej ilości energii. W przypadku budowy bazy na Księżycu będzie ona potrzebna do budowy i działania habitatu razem z systemami podtrzymywania życia, do ładowania baterii skafandrów, łazików, narzędzi, czy do komunikacji.

Nad rozwiązaniem tych kwestii pracują inżynierowie z firmy Rolls-Royce. Chcą, aby na powierzchni Księżyca, astronautów w energię zaopatrywać z pomocą mikroreaktora jądrowego. Przedsiębiorstwo uważa, że takie - zdolne do produkcji dużych ilości energii urządzenie - pozwoli na znaczne podniesienie naukowej wartości kolejnych misji.

Reaktor może być pionierskim źródłem energii dla księżycowej bazy

"Podczas gdy przygotowujemy się do ponownego wysłania ludzi na Księżyc, po raz pierwszy od ponad 50 lat, wspieramy ekscytujące badania, takie jak praca nad modułowym reaktorem księżycowym tworzonym przez Rolls-Royce. To może być pionierskie źródło energii dla księżycowej bazy" - dodał.

Agencja liczy na to, że prace spowodują jednocześnie powstanie wielu nowych miejsc pracy. Firma liczy natomiast na stworzenie gotowego do wysłania w kosmos reaktora do 2029 roku.

Wraz z wymienionym przedsiębiorstwem, nad reaktorem pracują liczne instytucje, w tym znane brytyjskie uniwersytety.

"Nowa transza pomocy ze strony Brytyjskiej Agencji Kosmicznej wiele znaczy dla prowadzonego w Rolls-Royce Programu Mikro-Reaktora. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Brytyjską Agencją Kosmiczną i wieloma brytyjskimi instytucjami naukowymi, aby zaprezentować to co najbardziej wartościowe w brytyjskiej innowacji i wiedzy o przestrzeni" - mówi Abi Clayton, dyrektorka Future Programmes w Rolls_Royce.