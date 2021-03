Reaktor dla Polski. Westinghouse moze zmienić właściciela

Jeżeli Polska wybierze amerykańską technologię do budowy elektrowni jądrowych to będą to reaktory AP 1000 firmy Westinghouse. Właściciel firmy, kanadyjski fundusz Brookfield, rozważa jednak sprzedaż amerykańskiej firmy. Decyzja o wyborze technologii dla polskiego atomu ma zapaść na przełomie bieżącego i przyszłego roku.

Umowa Polska-USA

Toshiba uznała, że nie jest w stanie postawić na nogi swojej amerykańskiej spółki i wystawiła Westinghouse na sprzedaż. Wielu chętnych na kupno nie było, dlatego na kupca Japończycy wybrali ostatecznie kanadyjski fundusz Brookfield Business Partners, który jest notowany na giełdach w Nowym Jorku i Toronto.Transakcję kupna zamknięto 1 sierpnia 2018 r. Toshiba zainkasowała 4,6 mld dol, czyli znacznie mniej niż kwota, za którą amerykańską firmę kupiła. Kupno Westinghouse przez Brookfield Business Partners było sporym zaskoczeniem. Fundusz w swoim portfelu posiadał już wcześniej elektrownie wiatrowe, wodne, słoneczne i szczytowo-pompowe, ale nie miał doświadczeń w energetyce jądrowej. Brookfield obecnie pozytywnie ocenia tę transakcję.Przypomnijmy, że w październiku 2020 r. została zawarta polsko-amerykańska międzyrządowa umowa o współpracy między rządami w celu rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce.Jak wyjaśniał Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, umowa ta określa, w jaki sposób strona amerykańska przygotuje ofertę dla polskiego rządu.- Ofertę zarówno technologiczną, jak i ofertę co do struktury finansowania - wyjaśnił Naimski.W przyjętej przez rząd Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW.Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków o mocy do 9 GW.Wyboru technologii jądrowej Polska ma dokonać na przełomie 2021 i 2022 r. Oprócz Amerykanów o dostawę do Polski reaktorów jądrowych starają się także firmy francuskie z reaktorem EPR i firmy z Korei Południowej z reaktorem APR 1400.