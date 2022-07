Reaktywacja po latach. Rząd otwiera drzwi wiatrakom na lądzie

Rząd przyjął projekt ustawy liberalizującej tzw. ustawę odległościową z 2016 roku, która drastycznie ograniczyła możliwości lokalizacji lądowych wiatraków w Polsce. Nowe przepisy utrzymują zasadę lokowania wiatraków w odległości od zabudowań nie mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka (reguła 10H), ale dopuszczają jej złagodzenie przy zachowaniu obowiązku lokowania wiatraków tylko na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Nowelizowana tzw. ustawa odległościowa ma m.in. określać warunki i tryb lokalizowania, budowy i przebudowy lądowych wiatraków oraz zasady i sposób konsultowania ze społecznością lokalną lokalizowania wiatraków.

Utrzymana zostaje podstawowa odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań, która nie może być mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10H, ale MPZP będzie mógł określać inną odległość - nie mniejszą niż 500 metrów.

Według rządowych szacunków po wejściu w życie projektowanych przepisów możliwe będzie wybudowanie wiatraków lądowych o mocy od 6 GW (scenariusz konserwatywny) do 10 GW (scenariusz rozwojowy) w perspektywie roku 2033.

Minister @MKiS_GOV_PL @moskwa_anna w #KPRM: Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, tzw. ustawę 10H. Dlaczego teraz? Priorytetem naszej polityki energetycznej jest dywersyfikacja energii. pic.twitter.com/63cveA3DFN — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 5, 2022

Jakie są główne założenia nowelizacji?

Nowelizowana tzw. ustawa odległościowa ma m.in. określać warunki i tryb lokalizowania, budowy i przebudowy wiatraków, zasady i sposób konsultowania ze społecznością lokalną lokalizowania wiatraków i zasady lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.

Głównym założeniem projektu nowelizacji tzw. ustawy odległościowej jest utrzymanie zasady lokowania nowych wiatraków wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Utrzymana zostaje także podstawowa odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań, która nie może być mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10H. Jednak MPZP będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, z uwzględnieniem określonej w projekcie nowelizacji na 500 metrów bezwzględnej odległości minimalnej .

Identyczna minimalna bezwzględna odległość bezpieczeństwa tj. 500 metrów będzie dotyczyć lokowania nowych budynków mieszkalnych w odniesieniu do istniejących elektrowni wiatrowych.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że pozostawiono zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000, a obowiązek zachowania odległości pozostawiono w przypadku parków narodowych (10h) i rezerwatów przyrody (500 metrów).

Ponadto, zgodnie z projektem, zliberalizowana ustawa odległościowa ma określać zasady lokalizowania, budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.

Projekt mówi m.in., że w przypadku lokalizowania wiatraków ich odległość od sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć jest równa lub większa od 3-krotnosci maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami albo równa lub większa od dwukrotnosci maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Nowe wiatraki nie wyrosną jak grzyby po deszczu

Według rządowych szacunków zawartych w ocenie skutków projektowanych przepisów po ich wejściu w życie możliwe będzie wybudowanie od 6 GW (scenariusz konserwatywny) do 10 GW (scenariusz rozwojowy) nowych mocy zainstalowanych w perspektywie roku 2033.

Nowe wiatraki, tzn. na podstawie nowelizowanych przepisów, nie zaczną jednak wyrastać jak grzyby po deszczu - chociaż od jakiegoś czasu rynek przygotowuje się na nowe otwarcie.

- Niektórzy deweloperzy już się szykują pod tą nową ustawę, mają już nawet warunki przyłączenia pod tą zliberalizowaną ustawę i twierdzą, że w ciągu dwóch lat będą gotowi z pierwszymi projektami i pierwszymi pozwoleniami na budowę - mówił WNP.PL w połowie czerwca 2022 Piotr Gutowski, wiceprezes zarządu Onde.

- To jest optymistyczna wersja i to by znaczyło, że luka (inwestycyjna -red.) nie będzie zbyt duża. Oczywiście, typowy proces dewelopmentu w lądowej energetyce wiatrowej trwa 5-7 lat, więc większość tych projektów nie powstanie tak szybko - mówił Piotr Gutowski.

Zdaniem Michała Kaczerowskiego, prezesa zarządu Ambiens, firmy doradczej działającej w branży OZE, po przejściu projektu pod skrzydła ministerstwa klimatu i środowiska nowelizacja pozwoliłaby relatywnie szybko odmrozić wiele projektów.

- Trudno oszacować, ile wiatraków objętych dzisiaj MPZP i wznawianych może powstać, ale myślę, że można liczyć na 2-3 GW - oceniał Michał Kaczerowski.

Lądowe wiatraki złagodzą podwyżki cen energii

Projektodawca podał, że z szacunków wykonanych w grudniu 2018 r. na zamówienie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) wynika, że każdy dodatkowy 1 GW generacji z lądowych elektrowni wiatrowych dostarczonych do Krajowego Systemu Energetycznego może obniżać ceny hurtowe energii elektrycznej o około 21 zł/MWh.