Recesja w 180 krajach. Jaką drogą gospodarka wyjdzie z szoku?

Szok w gospodarce jest spory i teraz chodzi o to, aby wyjść z kryzysu w kierunku, który jest perspektywiczny.

- Zasadnicze pytanie jest takie: jakich instrumentów będziemy używać, aby wyjść z kryzysu wywołanego koronawirusem? Jeżeli popatrzymy na decyzje europejskie, to zauważymy, że materializują się one w dwóch aspektach: wyjście z kryzysu ma iść w kierunku gospodarki zielonej i cyfrowej. Wydaje się, że nasze własne, polskie wybory nie mogą od tamtych decyzji abstrahować – powiedział Marcin Korolec, minister środowiska w latach 2011-2013, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE).Metody wychodzenia z kryzysu muszą być oparte na tym, w jaki sposób formułuje się przewagi konkurencyjne w przyszłości.- Trzeba patrzeć w sposób uwzględniający to, jakie decyzje konsumenckie zapadają dzisiaj i jakie będą zapadały w przyszłości. To będą decyzje idące w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie – prognozuje Korolec.Jego zdaniem może to stanowić szansę dla polskiej gospodarki na wykonanie skoku w globalnym wyścigu konkurencyjności i nowoczesności.- Pomysł Unii Europejskiej, aby wyjście z kryzysu oprzeć na dwóch kołach zamachowych, jakimi są cyfryzacja i zielona gospodarka, jest dobrym pomysłem, który ma pozwolić na wyjście z recesji poprzez bardzo mocne inwestycje. Te inwestycje mają zbudować naszą przewagę konkurencyjną w stosunku do innych gospodarek na świecie – wskazywał Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).Jak zapewnia, NCBiR również wspiera te kierunki i upatruje w nich szansę na skokowy rozwój polskiej gospodarki.Jest jednak obawa, że wdrażane w Polsce technologie związane z nową gospodarką będą technologiami importowanymi.- NCBiR jako rządowa agencja wykonawcza ma sprawnie kierować strumieniem środków pomocowych do przedsiębiorstw i nauki. Rolą NCBiR jest również kreowanie i mocne wspieranie tych dziedzin gospodarki, które są kluczowe, w których Polska jest mocna. Jednym z takich obszarów, gdzie polskie przedsiębiorstwa mogą zdobyć silną pozycję, jest właśnie Zielony Ład - zapewnił Wojciech Kamieniecki.Zobacz całą debatę o Zielonym Ładzie: