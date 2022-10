Redukcja poboru mocy sprawdziła się w krytycznym momencie

Mechanizm DSR (Demand Side Response - czasowa redukcja poboru mocy) sprawdził się, gdy polski system elektroenergetyczny stanął do testu. Zredukowano zapotrzebowanie o 5 proc. - powiedział Jacek Misiejuk, prezes Enel X Polska, na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

23 września 2022 r. po raz pierwszy w historii rynku mocy w Polsce został ogłoszony okres jego zagrożenia. Prognozowano, że zapotrzebowanie między godz. 19 a 20 wyniesie tego dnia około 22 tys. MW, a w sumie okazało się, że jest potrzebne około 21 tys. MW. Różnica wyniosła więc około 1000 MW. Blisko 500 MW to obniżka „wypracowana” przez 300 kontrahentów Enel X Polska a około 400 MW „dołożyli” do tego klienci Enspiriona z Grupy Orlen.

DSR, czyli czasowa redukcja poboru mocy, sprawdził się 23 września, gdy polski system elektroenergetyczny stanął do testu. Zredukowano wtedy zapotrzebowanie o 5 proc. Mówił o tym Jacek Misiejuk, prezes zarządu Enel X Polska, na konferencji Nowy Przemysł 4.0 @wnppl #Industry40 pic.twitter.com/UWyhtc6twZ — Adrian Ołdak (@aoldak74) October 4, 2022

Jak powiedział Jacek Misiejuk na panelu "Dobre praktyki w nowoczesnej fabryce", takie działanie jest możliwe dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, a także przekonaniu klientów, którzy początkowo podchodzili nieufnie do nowej usługi. Obawiali się, że wezwanie do redukcji poboru prądu może przyjść w nieodpowiednim momencie. Dziwili się także, że firma z rynku energii przychodzi do nich nie po pieniądze, ale z pieniędzmi.

Z czasem okazało się, że chodzi o kilka godzin w roku, maksymalnie kilkanaście. Wezwanie do redukcji na kilkadziesiąt godzin jeszcze się nie zdarzyło. A nawet, gdyby do tego doszło, zdaniem prezesa Enel X Polska, zakładom przemysłowym biorącym udział w przedsięwzięciu udałoby się nadrobić przerwę w produkcji.

- Gdy mamy test przywołania, nie wszyscy redukują pobór tak samo. Jedni w ogóle się tego nie podejmują, inni robią to w zakresie większym niż powinni. Potrafimy tym jednak zarządzić, tworząc stabilny produkt, który jest przydatny dla operatora systemu elektroenergetycznego, dużo bardziej niezawodny niż konwencjonalne elektrownie, efektywny kosztowo. Jego budowa trwała pięć lat, krócej niż budowa elektrowni - powiedział Jacek Misiejuk.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z byłym ministrem energii, europosłem PiS o dekarbonizacji. - Jest irracjonalna - twierdzi Tobiszowski. Bo pakietu klimatycznego nikt nie przestrzega...