Rekompensaty za wzrost cen energii dla wszystkich to kosztowny błąd

Rząd pracuje nad wprowadzeniem rekompensat za wzrost cen energii dla odbiorców indywidualnych. Jak mówią WNP.PL byli prezesi Urzędu Regulacji Energetyki - Maciej Bando i Leszek Juchniewicz - rekompensaty dla wszystkich odbiorców to złe rozwiązanie. Z rekompensat powinni skorzystać tylko najbardziej potrzebujący odbiorcy.

Jakie rekompensaty?

Za pomocą takiego konta przypisanego do odbiorcy wrażliwego - można niwelować skoki cenowe energii, „wypłaszczać” krzywą wzrostu cen i utrzymywać cenę energii na akceptowalnym społecznie poziomie.- Zaletą podobnego rozwiązania jest z pewnością zobiektywizowanie mechanizmu rekompensat za wzrost ceny energii , zaprzestanie psucia rynku energii elektrycznej i definitywne odejście od prowyborczego umizgiwania się do wyborców, będących jednocześnie odbiorcami końcowymi. Wydaje się, że zasadnym byłoby objecie takim systemem całości płatności za energię i jej dostawę, a nie tylko samej energii czynnej. Przy okazji warto prześledzić wielkość tzw. opłat stałych, których udział i waga w rachunkach za prąd stale rośnie - wskazuje Leszek Juchniewicz.Rząd prowadzi prace nad rekompensatami za wzrost cen energii. Z ustaleń Dziennika Gazety Prawnej wynika, że dopłata dla gospodarstwa jednoosobowego ma wynieść 26 zł 85 gr miesięcznie. Ponieważ dodatki będą przyznawane na pół roku, łącznie będzie to 161 zł 10 gr.Dla gospodarstw dwu- lub trzyosobowych kwota wzrośnie do 40 zł 27 gr miesięcznie (241,62 zł na pół roku), a dla rodzin złożonych z czterech lub pięciu osób do 56,14 zł miesięcznie (336,84 zł na pół roku).Z kolei w przypadku gospodarstw liczących sześć osób lub więcej dodatek sięgnie 73 zł 22 gr na miesiąc, czyli 439 zł 32 gr w okresie półrocznym.- To maksymalne stawki, które będą zmniejszone, jeśli ich kwota przekroczy 50 proc. szacowanego rachunku za prąd (dzisiaj maksymalny dodatek energetyczny może pokryć najwyżej 30 proc. wydatków) - czytamy.Prace mogą się opóźnić z powodu dyskusji o kwotach, jakie rząd powinien przeznaczyć na program wsparcia. Na razie maksymalny limit ustalono na 1,5-1,7 mld zł rocznie.