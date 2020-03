Rekordowe przyłączenia w PGE Energia Ciepła w 2019 roku

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, w 2019 roku odnotowała rekordową liczbę przyłączeń. Do sieci ciepłowniczych uzyskały bowiem dostęp budynki o zapotrzebowaniu na moc cieplną 239,9 MWt. Blisko 80 proc. przyłączeń zostało zrealizowanych w trzech dużych miastach: Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Z kolei 130 obiektów o łącznym zapotrzebowaniu na moc 63,76 MWt zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej na terenie Wrocławia i gminy Siechnice. Dwie trzecie z nich to nowo powstałe obiekty.Elektrociepłownia Zielona Góra w 2019 roku przyłączyła do sieci ciepłowniczej 67 obiektów o zapotrzebowaniu na ciepło aż 13,1 MWt. Podobnie w Toruniu, gdzie aż 60 budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 11,5 MWt, zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń.Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim przyłączyła w ubiegłym roku do miejskiej sieci ciepłowniczej 13 nowych obiektów o łącznym zapotrzebowaniu 3,7 MWt. Jednocześnie prowadzi od wielu lat program likwidacji piecyków gazowych. Natomiast Elektrociepłownia w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła, w 2019 roku sprzedała prawie 2 mln GJ energii cieplnej.PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 13 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt i mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 609 km.PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.Zobacz również: PGE mogłaby wziąć pod skrzydła całe górnictwo