Rekordowe zainteresowanie akcjami rumuńskiej spółki energetycznej

W ofercie sprzedaży akcji rumuńskiej spółki energetycznej Hidroelectrica o wartości około 2 mld euro złożono zapisy na ponad 42,3 mln akcji. Spodziewana jest znaczna redukcja.

Zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie, w ciągu trwania oferty dla inwestorów indywidualnych złożono zapisy na ponad 42,3 miliona akcji spółki energetycznej Hidroelectrica, podczas gdy cała transza wynosi 11,7 miliona akcji. Oznacza to, że będzie bardzo duża redukcja. Zapisy składano po maksymalnej cenie 112 rumuńskich lei za jeden walor (100,43 zł według średniego kursu NBP z 30.06.2023, gdzie 1 RON = 0,8967 PLN). Chcąc zachęcić do udziału w IPO (Initial Public Offering), czyli pierwszej oferty publicznej, inwestorom indywidualnym przyznano 3-procentowy rabat, co oznacza, że jedna akcja wyceniona jest na 108,64 lei.

Inwestorzy instytucjonalni mają przyznanych 66,3 miliona akcji, ale także w tym przypadku już teraz zleceń jest na tyle dużo, że można uznać całą operację wprowadzenia spółki do obrotu publicznego za udaną.

Łączna oferta akcji w ramach IPO może przekroczyć 2 miliardy euro

Sprzedającym pakiet akcji jest Fondul Proprietatea, który jest państwowym podmiotem mającym w swoim portfelu udziały w państwowych spółkach. Obecnie dysponuje 19,95 procent akcji, drugim największym podmiotem jest państwo rumuńskie, które ma 80,05 procent akcji.

Przy obecnej cenie 112 lei za jeden walor fundusz zarobi 8,7 miliarda lei, czyli około 1,77 miliarda euro. Ta kwota może jeszcze wzrosnąć, ponieważ, fundusz przyznał globalnym koordynatorom emisji dodatkowy przydział akcji w celu zaspokojenia popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych. Oznacza to, że cała emisja wzrośnie do 89,7 miliona akcji.

Szczegóły dotyczące oferty publicznej, w tym zwłaszcza ostateczną cenę za jedną akcję i stopę redukcji zapisów poznamy 4 lipca 2023 roku. Kilka dni później wyznaczona zostanie data debiutu na Giełdzie w Bukareszcie.

Inwestorzy instytucjonalni szukają spółek o zerowym śladzie węglowy, a właśnie to im zapewnia rumuńska Hidroelectrica

IPO energetycznej spółki Hidroelectrica jest największą ofertą w historii Rumunii i jedną z największych w tym roku w całej Unii Europejskiej. Spółka jest bardzo interesująca dla funduszy inwestycyjnych i banków, bowiem produkuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Na terenie Rumunii dysponuje 182 hydroelektrowniami, zaspokajając ponad 33 procent krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ostatnio rozwija także projekty fotowoltaiczne i wiatrowe.

W roku obrachunkowym 2022/2023, który zakończył się 31 marca tego roku, spółka wypracowała zysk netto przekraczający 4,9 miliarda lei czyli około 1 miliarda euro. Prospekt emisyjny zawiera przepis mówiący o tym, że w kolejnych latach na dywidendę przeznaczanych będzie co najmniej 90 procent zysku.

Niestety, potencjalni polscy inwestorzy nie mogą skorzystać z takiej okazji, bowiem biura maklerskie dotychczas nie interesowały się rumuńskim rynkiem giełdowym i nie mają tych akcji w swojej ofercie. Nie jest natomiast wykluczone, że jakieś fundusze inwestycyjne zarządzające środkami swoich klientów mogą się skusić i zapisać na akcje spółki Hidroelectrica.