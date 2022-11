Rekordowo wysokie przychody Polenergii. Ale strata netto w trzecim kwartale

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. Polenergia miała ponad 5,1 mld zł przychodów, co jest rekordem tej grupy. Zysk netto wyniósł 107,7 mln zł, o 41 mln zł mniej niż rok wcześniej. W samym trzecim kwartale Polenergia miała stratę netto w wys. 11,3 mln zł.

Polenergia wypracowała od stycznia do września 2022 r. rekordowe przychody ze sprzedaży na poziomie 5,1 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 166 proc.

Rekordowa w tym czasie okazała się również produkcja netto energii elektrycznej z farm wiatrowych, która wyniosła 557 GWh. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 21 proc.

Rekordowym wynikom sprzedaży i produkcji towarzyszy spadek zysku spowodowany m.in. istotnym wzrostem kosztu profilu produkcji aktywów OZE będący efektem wysokiej zmienności cen energii elektrycznej.

Przychody ze sprzedaży Polenergii za trzy kwartały 2022 roku wyniosły 5,1 mld zł i były wyższe o 3,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Powód, to wyższe o 3,1 mld zł przychody segmentu obrotu i sprzedaży, wyższe o 127,6 mln zł przychody lądowych farm wiatrowych oraz wyższe o 33,1 mln zł przychody segmentu dystrybucji, skompensowane częściowo przez niższe o 67,4 mln zł przychody segmentu gazu i czystych paliw.

Trudne warunki rynkowe i strata netto w trzecim kwartale

Skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) w omawianym okresie wyniósł 244,3 mln zł i był niższy o 38 mln PLN w stosunku do wyniku w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przyczyną spadku był głównie niższy wynik na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna i brak rekompensaty gazowej w 2022 roku oraz niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE - należących do grupy oraz zewnętrznych, spowodowany istotnym wzrostem kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji od pozycji zabezpieczającej sprzedaż.

Efekty te były częściowo skompensowane wyższym wynikiem segmentu lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, spowodowanym wyższym wolumenem produkcji na skutek lepszych warunków wietrznych na początku tego roku oraz wzrostem mocy wytwórczych grupy w porównaniu z trzema kwartałami 2021 roku.

Skorygowany zysk netto Polenergii wyniósł 107,7 mln zł, co stanowi spadek o 41 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W samym trzecim kwartale 2022 roku grupa zanotowała skorygowaną stratę netto w wys. 11,3 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 65,0 mln zł.

Spadek spowodowany został głównie czynnikami wpływającymi na wynik EBITDA oraz wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wzrostem kosztów finansowych wynikającym z zaciągnięcia nowych kredytów inwestycyjnych, wyższych stóp procentowych, a także wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami.

Większa produkcja energii, w tym także z farm wiatrowych

Produkcja netto energii elektrycznej z farm wiatrowych od stycznia do września tego roku była o 21 proc. wyższa niż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku i osiągnęła rekordowy poziom 557 GWh.

Prym w Grupie wiodą farmy wiatrowe Mycielin, Gawłowice, Skurpie i Szymankowo, które odpowiadają za ponad 2/3 produkcji całego segmentu, przy produktywności każdej z nich przekraczającej 31 proc.

- Największy pozytywny wpływ na wyniki Polenergii po trzech kwartałach miało oddanie do eksploatacji nowych inwestycji o łącznej mocy 67 MW. To one wprost zwiększyły o 94,9 GWh tegoroczną produkcję zielonej energii i to pomimo niskiej wietrzności jaką mieliśmy w Polsce w drugim i trzecim kwartale tego roku. Negatywnie na wyniki wpłynęły rekordowo wysokie ceny energii oraz ich wysoka zmienność, które przy zabezpieczonych cenach sprzedaży, bezpośrednio przełożyły się na wzrost nominalnego kosztu profilu zarówno farm wiatrowych, jak i fotowoltaicznych – ocenia dr Michał Michalski, prezes Polenergii.

Więcej źródeł odnawialnych: fotowoltaika i farmy wiatrowe

Polenergia zwiększa swój potencjał w energetyce odnawialnej. Farma wiatrowa Kostomłoty o mocy 27 MW w sierpniu 2022 roku uzyskała pozwolenie na użytkowanie, a w październiku koncesję na wytwarzanie zielonej energii.

Trwa rozruch farmy wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW, która jest największą w historii Polenergii inwestycją OZE. W październiku projekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Uzyskanie koncesji przewidywane jest na przełomie 2022 i 2023 roku.

Farma wiatrowa Piekło o mocy 13 MW oraz farma wiatrowa Grabowo o mocy 44 MW znajdują się w fazie budowy. Wykonano już wszystkie prace drogowe i fundamentowe oraz wykonano wszystkie linie kablowe SN. Prace związane ze stacjami elektroenergetycznymi zaawansowane są w 80 proc. W październiku rozpoczęły się dostawy głównych komponentów do obu elektrowni wiatrowych i prace pre-instalacyjne.

Zakończona została budowa farmy fotowoltaicznej Buk o mocy 6,4 MWp i wszystkie instalacje zostały wpisane do rejestru MIOZE prowadzonego przez URE. Grupa przygotowuje do budowy kolejne projekty fotowoltaiczne.

Ponadto w portfelu Polenergii znajdują się projekty elektrowni słonecznych oraz lądowych wiatrowych w fazie mniej zaawansowanej, o łącznej mocy ponad 1,1 GW. Grupa nie wyklucza udziału spółek zależnych rozwijających projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych w kolejnych aukcjach OZE. Dla poszczególnych projektów będą rozważane różne formy komercjalizacji produkcji, w tym ofertowanie części produkcji w kolejnych aukcjach OZE, sprzedaż energii do odbiorców w kontraktach cPPA (corporate Power Purchase Agreement) bądź sprzedaż energii na rynku regulowanym lub pozagiełdowym.

- Widzimy coraz większe zainteresowanie odbiorców zakupem energii w kontraktach długoterminowych cPPA bezpośrednio od wytwórcy OZE. Niestety nowe regulacje mające na celu ograniczenie cen energii dla odbiorców mogą spowodować spadek zaufania banków i inwestorów do długoterminowego zabezpieczenia przychodów poprzez kontrakty cPPA, co zahamuje rozwój projektów w tej formule - dodaje Michał Michalski.

Nowe inwestycje: domowa fotowoltaika i pompy ciepła

Grupa realizuje take inne inwestycje. Spółka Polenergia Dystrybucja jest w trakcie realizacji planu inwestycyjnego o łącznej wartości 156 mln zł. Do końca trzeciego kwartału tego roku spółka podpisała 109 umów o przyłączenie oraz zakończyła realizację 49 inwestycji dla których zgłosiła gotowość przyłączenia.

Spółka Polenergia Fotowoltaika od lipca do września tego roku dokonała montażu instalacji słonecznych o łącznej mocy 15,4 MWp, natomiast Polenergia Pompy Ciepła zainstalowała w tym czasie 160 pomp ciepła.

Spółka Polenergia eMobility przystąpiła do realizacji pierwszych ogólnodostępnych stacji ładowania oraz zabezpiecza kolejne lokalizacje pod budowę nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie całej Polski. W listopadzie spółka rozpoczęła świadczenie sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych z własnych ogólnodostępnych stacji.

Największym udziałowcem Polenergii jest fundusz Mansa Investments, kontrolowany przez Dominikę Kulczyk, posiadający 42,84 proc. akcji.