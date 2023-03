Rekordowo wysokie przychody spółki Dominiki Kulczyk. Ale zysk okazał się mniejszy

Grupa Polenergia w 2022 r. miała przychody w wysokości 7,08 mld zł - to najwyższy wynik w historii spółki. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że zysk netto wyniósł 162,0 mln zł i był mniejszy o 25,2 mln zł niż w roku 2021 r.

W 2022 r. Polenergia wybudowała, lub rozpoczęła budowę, 8 projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Ich łączna moc to 278 MW. To rekordowy wynik w historii grupy.

Największym udziałowcem Polenergii jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.

Przychody grupy Polenergia ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 7,08 mld zł, dla porównania, w 2021 r. były one na poziomie 3,99 mld zł.

Przychody były więc wyższe o 3,09 mld zł, co jest spowodowane głównie wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 2,96 mld zł), lądowych farm wiatrowych (o 149,0 mln zł) oraz dystrybucji (o 52,3 mln zł), skompensowanymi częściowo przez niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (o 98,2 mln zł).

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 237,6 mln zł wobec 233,9 mln zł rok wcześniej.

W 2022 r. Polenergia osiągnęła skorygowany zysk netto w wysokości 162,0 mln zł, co stanowi spadek o 25,2 mln zł wobec roku 2021 r., kiedy zysk netto był na poziomie 187,2 mln zł.

Historycznie wysoki wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych

W 2022 r. Grupa Polenergia osiągnęła wyniki na poziomie skorygowanych EBITDA w wysokości 354,3 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do roku 2021 o 6,8 mln zł.

- Przyczyną spadku był głównie niższy wynik na optymalizacji produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna w roku 2022 (wobec bardzo pozytywnego wyniku osiągniętego w roku 2021) i brak rekompensaty gazowej w 2022 roku. Powyższe efekty były częściowo skompensowane przez historycznie wysoki wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych - napisał Michał Michalski, prezes Polenergii, w liście do akcjonariuszy.

Wynik segmentu lądowych farm wiatrowych zanotował wzrost z 203 mln zł w roku 2021 do 343 mln zł w 2022 roku, co jest głównie konsekwencją budowy Farm Wiatrowych Dębsk i Kostomłoty oraz uwzględnienia w 2022 roku całorocznej produkcji Farmy Wiatrowej Szymankowo.

Wzrost wyniku segmentu fotowoltaiki o 11 mln zł był głównie konsekwencją uruchomia w połowie 2022 roku dwóch nowych obiektów: Sulechów II (11,7 MW) i Sulechów III (9,8 MW) oraz projektu Buk I (6,4 MW) we wrześniu 2022 roku.

Spadek wyniku segmentu gazu i czystych paliw z 136 mln zł do 6,5 mln zł wynika głównie z niższego wyniku w związku z optymalizacją produkcji energii elektrycznej w ENS, niższej marży na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 i braku przychodów z systemu rekompensat.

Niższy wynik segmentu obrotu i sprzedaży (o 28 mln zł) jest głównie efektem niższego wyniku na obsłudze kontraktu z Elektrociepłownią Nowa Sarzyna w związku z dokonanymi w 2021 roku optymalizacjami Elektrociepłowni Nowa Sarzyna i niższego wyniku na aktywach OZE w konsekwencji istotnego wzrostu kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji aktywów względem pozycji zabezpieczającej sprzedaż.

Wyższy wynik segmentu dystrybucji (o 9 mln zł) jest głównie konsekwencją wyższej marży jednostkowej na sprzedaży energii.

Rekordowy poziom inwestycji w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

- W roku 2022 Polenergia może pochwalić się rekordowym wzrostem mocy wytwórczych, i to pomimo niezwykle wysokiej presji inflacyjnej oraz rosnących stóp procentowych. W ubiegłym roku wybudowaliśmy lub rozpoczęliśmy budowę 8 projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Ich łączna moc to 278 MW. Oznacza to podwojenie mocy wytwórczych grupy w stosunku do mocy zainstalowanej na koniec roku 2021 - komentuje Michał Michalski.

Jak tłumaczy, ten wynik był możliwy m.in. dzięki farmie wiatrowej w Dębsku, jednej z największych w Polsce, o mocy 121 MW. Powyższy wzrost umożliwił nam uzyskanie historycznie wysokiego wyniku EBITDA segmentu farm wiatrowych, który wyniósł 343 mln zł, czyli o 140 mln zł więcej w porównaniu do wyniku roku ubiegłego.

Obecnie grupa posiada 472 MW projektów OZE w eksploatacji i 102 MW lądowych projektów OZE na różnym etapie budowy.

Olbrzymia skala wzrostu nie byłaby możliwa, gdyby nie środki pozyskane z zakończonej w 2022 roku oferty publicznej o łącznej wartości ok. 1 mld zł. Utrzymanie takiego tempa rozwoju grupy wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi, przekraczającymi wewnętrzne zasoby płynnościowe spółki, w szczególności w obszarze dalszego rozwoju morskich farm wiatrowych.

W związku z powyższym zarząd podjął w lutym 2023 roku uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji, w ramach której planujemy pozyskać wpływy w wysokości od 500 do 750 mln zł.

Obecnie największym udziałowcem Polenergii jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.

Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings posiada 31,91 proc. akcji spółki.

Akcje Polenergii posiadają także Aviva OFE (8,28 proc.) i OFE Nationale Nederlanden (5,64 proc.). Reszta, czyli 11,33 proc. akcji, należy do drobnych akcjonariuszy.