Rekordowy kwartał grupy Grodno

Skonsolidowane przychody Grodna wyniosły w czerwcu 87,3 mln zł, co oznacza wzrost o 63 proc. rok do roku oraz narastająco od kwietnia do czerwca 240,8 mln zł (wzrost o 61 proc. w ujęciu rocznym). Dzięki rosnącej sprzedaży OZE i energooszczędnych rozwiązań, spółka ma za sobą najlepszy miesiąc i najlepszy kwartał w historii swojej działalności.

Grupa Grodno osiągnęła w minionym kwartale ponad 60 proc wzrost przychodów w ujęciu rocznym. To rekordowy kwartał w historii grupy.

Na wyniki spółki ma wpływ rosnące zainteresowanie OZE.

Zdaniem prezesa spółki jest bardzo duży potencjał wzrostu dla fotowoltaiki w drugiej połowie roku kalendarzowego, zarówno w obszarze mikroinstalacji, jak i dużych farm PV