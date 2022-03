Remak-Energomontaż podał wyniki za 2021 r.

Zysk netto Remak-Energomontaż w 2021 r. wyniósł 9,4 mln zł, podczas gdy w 2020 r. był na poziomie 16,2 mln zł. Spółka w 2021 r. rozpoczęła działalność w segmentach przesyłu gazu i kogeneracji i liczy na rozwój w tych segmentach.

Krajowe perspektywy

Na rynku krajowym ważną perspektywą z punktu widzenia działalności spółki jest konieczność budowy nowych źródeł energii i obiektów związanych z szeroko pojętą transformacją energetyczną kraju.Konieczność zmian energetyki zawodowej i cieplnej wymusi ogromne inwestycje, w tym w nowych obszarach dla Remak-Energomontaż, jak choćby segmencie energetyki jądrowej.Jak zapewniono, spółka w przygotowaniu na program polskiej energetyki jądrowej rozwija swoje kompetencje również poprzez działania handlowe na arenie międzynarodowej, czego rezultaty można już zaobserwować w postaci zawartych porozumień o współpracy.- W 2022 i 2023 spodziewamy się dalszych inwestycji w szeroko pojętą kogenerację oraz projektów w zakresie rozbudowy możliwości przesyłowych gazu w Polsce. W 2021 roku dokonaliśmy niezbędnych zmian organizacyjnych, przekładających się na konkretne działania dostosowujące nową, większą organizację do potrzeb rynku - podkreśla Aleksander Umiński.Spółka rozbudowała swoje kompetencje poprzez pozyskanie nowych kontraktów dla nowo utworzonych Wydziałów Kogeneracji i Gazownictwa.- Nie mniej istotną kwestią jest fakt, że pomimo trwającej pandemii koronawirusa, udało nam się zachować stały poziom zatrudnienia - zaznacza Aleksander Umiński.Remak-Energomontaż należy do grupy kapitałowej Zarmen. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów.Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej siedziba do niedawna mieściła się w Katowicach, obecnie jest w Warszawie