Remak-Energomontaż zdradza nowe plany

W sierpniu 2019 r. na rynku budownictwa energetycznego pojawiła się nowa nazwa - Remak-Energomontaż. Choć nazwa jest nowa, to spółka jest dobrze znana - kontynuuje bowiem tradycje uznanych firm Remaku i Energomontażu Zachód Wrocław. Zmiana nazwy jest konsekwencją dokonanej w lipcu 2018 r. konsolidacji kapitałowej dwóch przedsiębiorstw.

Nadkrytyczne wyzwania

Kierunek - chemia

BAT na inwestycje

Silni w grupie

Spółka realizuje również wiele kontraktów jako podwykonawca w ramach dużych inwestycji energetycznych. Na budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III Remak-Energomontaż prowadzi prace kotłowe związane z częścią ciśnieniową, instalacją odżużlania, młynami oraz instalacją podawania węgla. Z kolei w części turbinowej spółka zamontowała skraplacz, rurociągi i zbiorniki.Firma obecna jest również na budowie bloku 496 MW w Elektrowni Turów, gdzie wybudowała część ciśnieniową kotła, młyny oraz instalację odżużlania, a także rurociągi w obrębie turbiny oraz instalację odsiarczania spalin łącznie z absorberem i elektrofiltrem.Spółka pracuje również przy bloku gazowo-parowym w EC Stalowa Wola, gdzie uczestniczy w montażu wszystkich rurociągów w maszynowni i na estakadach zewnętrznych. Remak-Energomontaż kończy również montaż turbiny parowej, co istotne i warte podkreślenia - po raz pierwszy w swojej historii firma będzie producentem turbiny parowej.– Wszystkie bloki na parametry nadkrytyczne, jakie powstały w polskich elektrowniach, zostały zbudowane przy udziale naszej spółki, to m.in. nowe jednostki w elektrowniach Kozienice, Opole, Jaworzno, Turów i Bełchatów. Ponadto spółka budowała również 12 bloków na parametry nadkrytyczne w Niemczech i Holandii – wylicza Stanisław Kalarus.Remak-Energomontaż posiada oddział w Dortmundzie w Niemczech, skąd nadzoruje realizację kontraktów realizowanych w tym kraju. Obecnie spółka w Niemczech realizuje osiem kontraktów.Remak-Energomontaż jest jedyną firmą w Europie, która montowała najtrudniejsze elementy bloków na parametry nadkrytyczne, czyli kocioł i elementy ciśnieniowe.W związku z tym posiada referencje, które pozwalają ubiegać się o zadania związane z remontem tych obiektów energetycznych. Zastosowano tam specjalne (niełatwe do spawania) gatunki stali, które nie są stosowane w blokach klasy 200 czy 500 MW.Dowodem kompetencji spółki jest to, że została wybrana do modernizacji bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1000 MW w elektrowni Datteln w Niemczech. Blok ten wybudowano już 8 lat temu, ale przez ten okres nie pracował.Teraz postanowiono wymienić elementy ze stali T24 (7 CrMo), która stwarzała wiele problemów, gdyż jest bardzo trudna do spawania. Elementy kotła wykonane z tej stali pękały i dlatego postanowiono wymienić je na gatunki łatwiejsze do spawania.- Bloki na parametry nadkrytyczne, które były budowane do 2012 r., powoli wchodzą w fazę remontów, chcemy na tym rynku odgrywać dużą rolę - zapowiada Stanisław Kalarus.Era budowania wielkich bloków energetycznych powoli się kończy, więc spółki budownictwa energetycznego muszą zastąpić tę część działalności nowymi obszarami.- Chcemy poszerzać nasz potencjał zarówno na rynku chemicznym, petrochemicznym, jak i ciepłowniczym. Chcielibyśmy mieć równomiernie zdywersyfikowany obszar działalności - zapowiada Aleksander Umiński.Na rynku chemicznym i petrochemicznym spółka ma już sporo doświadczeń.- Realizowaliśmy remonty w rafinerii w Hajfie, dzięki czemu mogliśmy się przekonać o stanie techniki w Izraelu, kraju nie należącym do UE. Chcemy być obecni na zagranicznych rynkach przemysłu petrochemicznego - informuje Stanisław Kalarus.Spółka liczy także na polską petrochemię. Remak-Energomontaż ma oddział w Płocku, który realizuje 10-15 kontraktów petrochemicznych w ciągu roku.Innym sektorem, gdzie spółka liczy na dużą liczbę zleceń, jest przemysł chemiczny. Wcześniej Remak-Energomontaż realizował zamówienia jako wykonawca w ZAK w Kędzierzynie-Koźlu oraz w PCC Rokita.– Dzisiaj jesteśmy w sektorze chemicznym również obecni jako generalny wykonawca, czyli firma, która może zaprojektować instalację, wybudować ją i uruchomić. Ten rynek w Polsce będzie się rozwijał, chcemy tam umocnić swoją pozycję – zapowiada Jacek Sadowski, wiceprezes i dyrektor handlowy, Remak-Energomontaż.Oczywiście Remak-Energomontaż nadal chce być mocno obecny w sektorze energetycznym.– Wiele przetargów, w których obecnie startujemy i będziemy startować w przyszłości, dotyczy spełnienia norm wynikających z przepisów BAT. Te wymogi będą zaostrzane i grupy energetyczne oraz ciepłownicze będą musiały się do nich dostosowywać – podkreśla Jacek Sadowski.Obecnie spółka przygotowuje oferty związane z BAT dla bloków ciepłowniczych w Tauron Ciepło, Enea Wytwarzanie, a także PGE Energia Ciepła.– Obecny potencjał produkcyjny polskiego ciepłownictwa stopniowo się amortyzuje. W związku z tym dla takiej spółki jak nasza, która może zajmować się serwisami, remontami i modernizacjami oraz budową nowych jednostek, zawsze miejsce na rynku będzie – ocenia Aleksander Umiński.Zwraca przy tym uwagę, że rynek ciepłowniczy i energetyczny jest coraz trudniejszy, zadania bardziej złożone, co działa na korzyść firm mogących kompleksowo spełniać oczekiwania inwestora.Remak-Energomontaż jest kontrolowany przez spółkę Zarmen, posiadającą 51,62 proc. akcji. Grupa kapitałowa Zarmen liczy 14 podmiotów i zatrudnia ok. 3,5 tys. osób. Jej struktura i model działania zakładają, że spółki ją tworzące mogą realizować duże inwestycje począwszy od koncepcji i projektu, poprzez generalne wykonawstwo, kończąc na rozruchu i optymalizacji.Wszystkie zadania w formule „pod klucz” Remak-Energomontaż jest w stanie realizować przy współudziale innych spółek z grupy Zarmen.Spółki z Grupy świadczą sobie także wzajemne usługi. Na terenie Koksowni Częstochowa Nowa firma Remak-Energomontaż, na zlecenie spółki Zarmen, buduje elektrociepłownię o mocy 30 MWe i 100 MWt z kotłami opalanymi gazem koksowniczym.Wcześniej w Koksowni Częstochowa Nowa Remak-Energomontaż zaprojektował i wykonał instalację, w skład której wchodzi silnik opalany gazem koksowniczym o mocy 3,2 MWe - jedyny taki w kraju. W całej UE są jeszcze tylko dwie takie jednostki: w Hiszpanii i we Włoszech.