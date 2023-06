Renacjonalizacja EDF dobiegała końca, kosztowała podatników 9,7 miliarda euro

Zgodnie z decyzją francuskiego urzędu prowadzącego nadzór nad rynkiem finansowym 8 czerwca koncern energetyczny EDF został wycofany z obrotu publicznego na giełdzie w Paryżu. W wyniku ogłoszonego wezwania państwo przejęło pełną kontrolę na spółką.

Prawie roku po ogłoszeniu decyzji resortu gospodarki i finansów o zamiarze odzyskania przez rząd pełnej kontroli nad spółką energetyczną EDF zarządzającą elektrowniami atomowymi 8 czerwca nastąpiło oficjalnie wycofanie z obrotu publicznego na giełdzie w Paryżu.

W wyniku wezwania rząd skupił od akcjonariuszy mniejszościowych ponad 16 procent akcji będących w wolnym obrocie. Francuski urząd prowadzący nadzór nad rynkiem finansowym w maju tego roku wydał zgodę na przymusowy wykup około 2 procent akcji, które nadal były w rękach dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczył 8 czerwca jako datę zamknięcia całego procesu renacjonalizacji.

Rząd francuski przeznaczył na skup akcji od akcjonariuszy mniejszościowych ponad 9,7 miliarda euro

Nie udało się skupić kilkudziesięciu tysięcy akcji EDF, ale utworzono specjalny rachunek powierniczy, na którym akcje będą zdeponowane od chwili dematerializacji. Część papierów należała do osób zmarłych, a obecni spadkobiercy nie mieli uregulowanych spraw dotyczących nabycia praw do spadku. Być może też ktoś świadomie nie odpowiedział na wezwanie.

- Kiedy zbliżamy się do okresu, z tak wieloma wyzwaniami energetycznymi, fakt posiadania jednego akcjonariusza, w tym przypadku to państwo francuskie, umożliwia oczywiście pełne dostosowanie się do długoterminowej wizji rozwoju - powiedział podczas obrad dorocznego kongresu Francuskiej Unii Energii Elektrycznej (UFE) prezes EDF Luc Remont.

EDF ma przygotować strategię odbudowy atomowego potencjału energetycznego Francji

EDF ma w planach odbudowę potencjału nuklearnego i zakończenie przeglądów technicznych we wszystkich elektrowniach. Dodatkowo ma przygotować strategię wykorzystania nowych małych reaktorów SMR (Small Modular Reactor) oraz zwiększyć inwestycje w odnawialne źródła energii.

Spółka EDF została częściowo sprywatyzowana w 2005 roku i w ofercie publicznej sprzedawano akcje po 32 euro za jeden walor. Dla pracowników EDF (również byłych, którzy przeszli już na emeryturę) państwo wprowadziło 20-procentową zniżkę. W wezwaniu ogłoszonym w minionym roku akcjonariuszom mniejszościowym płacono 12 euro na akcję. Rząd francuski oszacował, że renacjonalizacja kosztować będzie łącznie ponad 9,7 miliarda euro.

Sprawą wymagającą pilnego rozwiązania jest bardzo wysoki poziom zadłużenia

Problemem wymagającym szybkiego rozwiązania jest ograniczenie zadłużenia EDF, które na koniec pierwszego kwartału 2023 roku wynosiło 64,5 miliarda euro.