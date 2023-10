Renesans energetyki jądrowej. Do 2050 r. moc atomówek wzrośnie dwukrotnie

Moc zainstalowana w elektrowniach jądrowych wzrośnie ponad dwukrotnie - z 370 GW w 2030 r. do 873 GW w 2050 r. - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Eksperci ocenili, że energetyka jądrowa przeżywa na świecie renesans.

W 2022 r. Międzynarodowa Agencja Energii Jądrowej (MAEA) drugi rok z rzędu od awarii w Fukushimie podwyższyła prognozy mocy zainstalowanej.

Mimo że obecnie reaktory są w budowie tylko w 2 krajach UE (Słowacja i Francja) oraz w Wielkiej Brytanii, to wraz z reaktorami zapowiedzianymi i planowanymi liczba ta rośnie do 59, co przekłada się na moc zainstalowaną ok. 78 GW.

Szacunki te mogą być znacząco wyższe, gdy dodamy także zapowiadane w wielu krajach Europy inwestycje w reaktory SMR, których budową zainteresowana jest m.in. Polska.

W Europie i Wielkiej Brytanii może powstać blisko 60 nowych reaktorów

Zdaniem ekonomistów PIE, zmiana w globalnym podejściu do energetyki jądrowej znajduje swoje odzwierciedlenie w prognozach.

"W 2022 r. Międzynarodowa Agencja Energii Jądrowej (MAEA) drugi rok z rzędu od awarii w Fukushimie podwyższyła prognozy mocy zainstalowanej" - zwrócili uwagę eksperci w opublikowanym w piątek Tygodniku Gospodarczym PIE. Wskazali, że według scenariusza pozytywnego, moc zainstalowana w elektrowniach jądrowych w 2050 r. wyniesie 873 GW, co, jak stwierdzili, jest ponaddwukrotnym wzrostem w stosunku do 2023 r. (370 GW).

"Mimo że obecnie reaktory są w budowie tylko w 2 krajach UE (Słowacja i Francja) i Wielkiej Brytanii, to wraz z reaktorami zapowiedzianymi i planowanymi liczba ta rośnie do 59 (45 w UE-27), co przekłada się na łączną moc zainstalowaną ok. 78 GW (54 GW dla UE-27 bez Wielkiej Brytanii)" - podali eksperci. Ich zdaniem szacunki te mogą być znacząco wyższe, gdy dodamy także zapowiadane w wielu krajach Europy inwestycje w reaktory SMR, których budową zainteresowane są m.in.: Polska, Rumunia, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia i Szwecja.

Eksperci zwrócili uwagę, we wrześniu tego roku pracę wznowił japoński reaktor Tahakama 2. "Znajdujący się w prowincji Fukui reaktor PWR o mocy 780 MWe to 12. jednostka, która została ponownie przyłączona do sieci w ramach wznawiania działania energetyki jądrowej w Japonii po awarii w Fukushimie" - zaznaczyli.

Nie można ryzykować stabilności systemu opierając go o niestabilne źródła

Dodali, że obecnie energetyka jądrowa zaspokaja ok. 5 proc. japońskiego zapotrzebowania na energię elektryczną, ale według planów rządu, dzięki włączaniu do sieci kolejnych reaktorów, udział energii jądrowej ma wzrosnąć do 20-22 proc.

"Wraz z rozwojem OZE pozwoli to zmniejszyć dominujące obecnie w Japonii zużycie paliw kopalnych - w 2022 r. Japonia pozyskiwała 34 proc. energii elektrycznej z gazu, 32 proc. z węgla i 4 proc. z ropy i produktów pochodnych" - poinformowali eksperci.

Pod koniec września spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać na Pomorzu.

Kontrakt na usługi projektowe ESC (Engineering Service Contract) przewiduje zaprojektowanie głównych komponentów elektrowni jądrowej: wyspy jądrowej, wyspy turbinowej oraz instalacji towarzyszących.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce będzie budowana z najlepszymi amerykańskimi firmami, które w tej dziedzinie mają ogromne doświadczenie. - Tak jak wiek XX należał do węgla i ropy, tak wiek XXI należy do atomu - zaznaczył.

Premier dodał, że Polska "nie może ryzykować stabilności systemu energetycznego, stabilności całej naszej gospodarki w oparciu o niestabilne źródła energii". - Jedynym czystym stabilnym źródłem energii, które jest sprawdzone technologicznie i zweryfikowane co do bezpieczeństwa, jest właśnie energetyka jądrowa, która ma dziś swój wielki dzień - dodał.