Renesansu węgla nie będzie. Europa robi co innego

W 2022 roku po raz pierwszy w historii kraje Unii Europejskiej wyprodukowały więcej energii z wiatru i słońca niż gazu – wylicza think tank Ember. Zdaniem analityków, renesans węgla został ogłoszony przedwcześnie.

Az jedna piąta wyprodukowanej w 2022 r. w Unii Europejskiej energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł energii.

Kryzys energetyczny niewątpliwie przyspieszył europejską transformację energetyczną. Europa zmierza w kierunku czystej, zelektryfikowanej gospodarki i będzie to widoczne w 2023 roku - ocenia Dave Jones, szef działu badań w Ember.

Wszelkie obawy o renesans węgla są już nieaktualne.

Jak wynika z raportu „European Electricity Review 2023”, energia ze źródeł odnawialnych stanowiła w 2022 r. rekordowe 22 proc. całkowitej produkcji energii energetycznej. W tym samym czasie energia gazowa odpowiadała za 20 procent energii elektrycznej w UE, a węglowa 16 procent. To zaledwie 1,5-procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.

- Europa uniknęła najgorszego kryzysu energetycznego. Wstrząsy z 2022 r. spowodowały jedynie niewielki wzrost w energetyce węglowej i ogromną falę poparcia dla odnawialnych źródeł energii. Wszelkie obawy o renesans węgla są już nieaktualne. Europejska transformacja w kierunku czystej energii wychodzi z tego kryzysu silniejsza niż kiedykolwiek. Kraje europejskie nie tylko nadal są zaangażowane w wycofywanie z węgla, ale także dążą do wycofania gazu z systemów energetycznych. Kryzys energetyczny niewątpliwie przyspieszył europejską transformację energetyczną. Europa zmierza w kierunku czystej, zelektryfikowanej gospodarki i będzie to widoczne w 2023 roku. Zmiany nadchodzą szybko i każdy musi być na nie gotowe - mówi cytowany w raporcie Dave Jones, szef działu badań w Ember.

Europa rzuca gaz, jego miejsce zajmują odnawialne źródła energii

Jak wskazują autorzy raportu, po wybuchu wojny w Ukrainie wiosna przyniosła w Europie deklaracje odejścia od gazu pochodzącego ze wschodniego kierunku. To przyczyniło się do osłabienia sentymentu do inwestycji w gazową energetykę.

Wpływ na system energetyczny Europy miała także susza, która nawiedziła kontynent latem, wysuszając zbiorniki wodne. W rezultacie udział energii wodnej w ogólnym miksie energetycznym spadł do najniższego poziomu od co najmniej 2000 r.

Udział energii jądrowej również znacznie spadł. Było to w dużej mierze spowodowane przerwami technologicznymi we francuskich elektrowniach, związanymi z planowanymi remontami. Swój pływ miała tu także pogoda. Niektóre reaktory jądrowe musiały ograniczyć produkcję, aby zapobiec przegrzaniu rzek, z których czerpią wodę do chłodzenia.

Łączna produkcja energii jądrowej i wodnej spadła o 185 TWh na godzinę, co odpowiada 7 procentom całkowitej produkcji UE w 2022 r.

Dane pokazują, że nie spełniły się obawy o powrót sentymentu do węgla po wybuchu wojny i rozwodzie z rosyjskimi surowcami. Pomimo importu 22 milionów ton dodatkowego węgla w ciągu roku, UE wykorzystała tylko jedną trzecią z tego. Jak wskazują autorzy raportu, lukę po rosyjskim gazie zapełnił rekordowy wzrost produkcji energii słonecznej i wiatrowej.

Który kraj Unii Europejskiej jest liderem energii słonecznej?

Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii w 2022 r. najszybciej, bo o 24 proc., rosła produkcja energii elektrycznej ze słońca. 20 krajów Unii Europejskiej ustanowiło tu nowe rekordy krajowe. Holandia przewodzi liderom, generując 14 procent swojej energii elektrycznej ze słońca. Kraj ten wyprzedził naturalnie bardziej słoneczną Hiszpanię. Pierwszą piątkę krajów o największym udziale energii słonecznej w wytwarzaniu energii elektrycznej dopełniają Grecja, Węgry i Cypr.

- Te nowe liczby pokazują, że szybki wzrost energii słonecznej jest naprawdę podstawą transformacji energetycznej - twierdzi cytowana w raporcie Walburga Hemetsberger, dyrektor generalna SolarPower Europe.

Jaka jest perspektywa dla sektora energii na rok 2023?

Co prawda jest jeszcze wcześnie na prognozowanie, ale analitycy Ember przewidują, że w roku 2023 będziemy świadkami nowych rekordów w generacji odnawialnych źródeł energii. W ciągu pierwszy 24 dni roku w UE odnotowano już 37-procentowy spadek produkcji energii z gazu. Ember szacuje, że produkcja energii z paliw kopalnych może spaść w tym roku o 20 procent.