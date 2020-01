Rentowność sektora ciepłowniczego jest niepokojąco niska

Od kilku lat mamy pat w polskim ciepłownictwie. Spadająca rentowność biznesu przekłada się na brak środków na podjęcie długoterminowych inwestycji - mówi WNP.PL Jacek Chodkowski, prezes Dalkia Polska Energia.

- Uważam, że górę wezmą kogeneracja gazowa oraz biomasa. Taki kierunek w przypadku gazu wzmacnia nowa ustawa o wsparciu kogeneracji, natomiast w przypadku biomasy rosnąca cena CO₂. Obserwując zmiany w legislacji oraz rosnące ceny przetwarzania odpadów, spodziewam się także znacznego zainteresowania budową instalacji termicznego przetwarzania odpadów.- Wpływ europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS) na ceny ciepła sieciowego już dziś jest ogromny, a prognozy wzrostów cen uprawnień do emisji w kolejnych latach powodują, że trzeba ten wpływ znacząco ograniczyć, np. poprzez zastąpienie źródeł opalanych węglem instalacjami niskoemisyjnymi, opalanymi gazem lub technologiami odnawialnymi.Dalkia Polska Energia będzie stopniowo zmieniać strukturę paliwową na bardziej efektywną. Część źródeł Dalkia Polska Energia jest zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń, dlatego maksymalnie wykorzystujemy gaz pochodzący z ich odmetanowania. Już 30 proc. ciepła wytwarzanego w elektrociepłowni Dalkii w Katowicach powstaje z metanu kopalnianego. W kolejnych latach będziemy sukcesywnie zmieniać nasz miks paliwowy m.in. poprzez zakup i zabudowę kotłów biomasowych oraz kolejnych silników gazowych, a w dalszej perspektywie możliwe, że również paliwa RDF.- Energetyczne zagospodarowanie gazu z odmetanowania kopalń w celach produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji to dodatkowe przychody dla sektora górniczego oraz korzyści dla środowiska: mniejsze uwalnianie metanu do atmosfery, a co za tym idzie – redukcja emisji dwutlenku węgla oraz poprawa bezpieczeństwa pracy na kopalniach. Tylko w 2018 r. dzięki wykorzystaniu kogeneracji ograniczyliśmy emisję metanu o 22,5 mln m³, a tym samym emisję CO₂ o 376 777 ton.Jak już wcześniej wspomniałem, część źródeł wytwórczych DPE zlokalizowanych jest w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń, dlatego zamierzamy maksymalnie wykorzystywać gaz z odmetanowania, tak długo, jak będzie to możliwe.- Przyszłość ciepłownictwa to kogeneracja oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii i gazu. Najważniejsze jest połączenie niektórych systemów ciepłowniczych, tak aby zmniejszyć udział kosztów stałych przypadających na dany wolumen produkcji oraz zwiększyć efektywność produkcji. W źródłach: zabudowa kotłów biomasowych, które będą zastępować jednostki węglowe i kolejne silniki gazowe, mam nadzieję, że w większości zasilanych metanem.