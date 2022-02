Resort aktywów: "mały atom" nie wyklucza "dużego atomu"

Kontrakty na "mały atom" dla biznesu, podpisane przez KGHM i Orlen, w żaden sposób nie wykluczają powstania "dużego atomu" - zapewnił we wtorek wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Maciej Małecki pokreślił, jak duże znacznie ma podpisanie przez KGHM kontraktu z amerykańską spółką NuScale na budowę małych elektrowni atomowych. Przypomniał również, że umowę na "mały atom" podpisał też PKN Orlen.

Spółki KGHM i Orlen uzyskują poprzez współpracę ze swoimi amerykańskimi partnerami dostęp do nowych technologii, na czym skorzysta Polska gospodarka - powiedział wiceminister.

Według niego kraj, który nie buduje niezależności od rosyjskich dostaw energii jest zdany na łaskę i niełaskę Władimira Putina.

Wiceminister w wywiadzie dla TV Republika wskazał, że rozmowy w kwestii powstania w Polsce dużej elektrowni jądrowej prowadzi pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski i - jak powiedział - po 2030 roku taka inwestycja ma ruszyć.

Na początku grudnia ub. roku PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki joint venture ORLEN Synthos Green Energy. Głównym celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy.

W poniedziałek KGHM podpisał z NuScale umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem sześciu reaktorów modułowych SMR w Polsce. Pierwszy z nich ma powstać do roku 2029. Zawarty przez firmy kontrakt przewiduje opracowanie i wybudowanie elektrowni atomowej zawierającej co najmniej 6 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR o łącznej mocy 462 MWe, z opcją aż do 12. Pierwsza faza inwestycji ma być ukończona do 2029 r. Jak poinformował koncern, sześć reaktorów w pełni zagwarantuje jego potrzeby energetyczne, a w przypadku dodania kolejnych, pozwoli na dystrybucję energii do innych podmiotów w Polsce. Pozwoli też na obniżenie emisji CO2 o 8 mln ton.

Reaktor NuScale to pierwszy mały reaktor modułowy (SMR), którego konstrukcja dostała od amerykańskiego dozoru NRC Standard Design Approval, ogólną zgodę na zastosowanie technologii. Pojedynczy reaktor ma moc 77 MWe, jest zamknięty w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymalnej średnicy 4,5 metra. Reaktory, wyposażone w liczne pasywne - czyli niewymagające zewnętrznego zasilania - systemy bezpieczeństwa są zanurzone w znajdującym się pod ziemią basenie z 15 tys. m sześć. wody. W razie awaryjnego wyłączenia woda ta wystarcza na 30 dni chłodzenia. Na plac budowy pojedynczy reaktor ma docierać w trzech częściach do montażu na miejscu. Pierwszy NuScale ma powstać w Idaho Falls dla firmy Utah Associated Municipal Power Systems. Zespół ten ma liczyć 6 reaktorów. Pierwszy z nich ma zacząć działać w 2029 r., cały zespół - w 2030.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.