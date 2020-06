Resort klimatu chce przedłużyć system aukcyjny dla energii odnawialnej

Ministerstwo Klimatu pracuje nad możliwością przedłużenia o 5 lat okresu wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach systemu aukcyjnego - podał w czwartek resort. W połowie 2021 r. kończy się 5-letnia zgodna Komisji Europejskiej na funkcjonowanie takiej formy wsparcia w Polsce.

Jak poinformował cytowany w komunikacie resortu wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, "chcielibyśmy po konsultacjach z Komisją Europejską wydłużyć okres wsparcia o pięć lat, tak jak pozwala nam na to dyrektywa".

Zgodnie z aktualną zgodą KE, Polska może korzystać z systemu aukcyjnego do połowy przyszłego roku. Do tego czasu ma prawo ogłaszać nowe aukcje dla OZE. "Jest zamiar wydłużenia tego okresu o kolejne pięć lat, do 2026 r." - podkreślił wiceminister klimatu.

"W tym momencie pracujemy nad nowelizacją ustawy OZE, która zostanie skierowana do konsultacji międzyresortowych. Wierzę w to, że po wakacjach ustawa zostanie przyjęta przez parlament i będzie prawem obowiązującym" - powiedział Zyska.

Ministerstwo Klimatu przypomniało, że w wyniku aukcji z 2018 r. powstanie około 1100 MW nowych mocy zainstalowanych w sektorze wiatru na lądzie, natomiast w oparciu o wyniki aukcji z 2019 r. - około 2300 MW.